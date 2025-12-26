ETV Bharat / spiritual

આજની તિથિ પર ભગવાન કાર્તિકેયનું શાસન, ઘરેણાં ખરીદવા માટે શુભ દિવસ

પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (ઉજ્જવળ પખવાડિયા) ની ષષ્ઠી તિથિ મિલકત ખરીદી માટે શુભ માનવામાં આવે છે. ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ચાલ વિશે વધુ જાણો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 26, 2025 at 6:47 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, ૨૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫, પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ષષ્ઠી તિથિ છે. ભગવાન શિવ અને દેવી પાર્વતીના પુત્ર ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) આ તિથિ પર શાસન કરે છે. આ તિથિ મિલકત અથવા નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.

ડિસેમ્બર 26મી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: પોષ
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
  • યોગ: સિદ્ધિ
  • નક્ષત્રઃ શતભિષા
  • કરણ: તૈતિલ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્ય ચિહ્ન: ધનુરાશિ
  • સૂર્યોદય: 7:18 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:01 PM
  • ચંદ્રોદય: 11:19 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 11:24 PM
  • રાહુ કાલ: 11:19 AM થી 12:39 PM
  • યમગંધા: 15:20 PM થી 16:41 PM

નક્ષત્ર પ્રવાસ માટે યોગ્ય

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. કુંભ રાશિમાં આ નક્ષત્ર સવારે 6:40 થી રાત્રે 20:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વરુણ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી રાહુ છે. આ નક્ષત્ર શુભ માનવામાં આવતું નથી. જોકે, આ નક્ષત્ર મુસાફરી, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરવા અને મિત્રોને મળવા માટે શ્રેષ્ઠ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાળ આજે 11:19 થી 12:39 સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

