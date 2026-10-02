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2 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: આજે કેવો રહેશે તમારો દિવસ, વાંચો શુક્રવારનું ભવિષ્યફળ

2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ તમામ જાતકોને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વિસ્તારથી વાંચો રાશિફળ...

2 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ
2 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 7:10 AM IST

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મેષ - શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ, વૃષભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆતમાં તમે થોડી મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. આજે કોઈપણ પ્રકારનો જિદ્દી સ્વભાવ છોડી દો; અન્ય લોકો સાથે સુમેળ જાળવો અને મીઠાશથી વાત કરો. તમે કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો, જોકે આજે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરવા તે હિતાવહ છે. બપોર પછી ઉત્સાહ વધવાની શક્યતા છે અને તમે ખુશી અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. મુસાફરીના યોગ છે અને તમે રોકાણમાં રસ લઈ શકો છો.

વૃષભ - શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ, વૃષભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમે મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે અને આર્થિક લાભની શક્યતા છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ઊર્જાવાન અનુભવશો. પરિવાર સાથે વિતાવેલો સમય આનંદદાયક રહેશે. જોકે, બપોર પછી તમે કોઈ બાબતે મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો અને ઉતાવળને કારણે કોઈ તક ગુમાવી શકો છો. આ સમય દરમિયાન વાહન સાવચેતીપૂર્વક ચલાવો. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો સ્નેહપૂર્ણ રહેશે અને તમે મિત્રોને મળી શકો છો.

મિથુન - શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ, વૃષભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવશે. તમે ચિંતિત અનુભવી શકો છો અને તમારું સ્વાસ્થ્ય કદાચ શ્રેષ્ઠ ન રહે. વેપારીઓ માટે આ સામાન્ય દિવસ છે; વધુ પડતા નફાની લાલચથી બચો. પરિવારના કોઈ સભ્ય સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર પછી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ બનશે. તમે કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે ઉત્સાહ અનુભવશો અને કાર્યસ્થળનું વાતાવરણ પણ બદલાઈ શકે છે. આર્થિક લાભની શક્યતા છે.

કર્ક - શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ, વૃષભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે વેપારમાં નફાના સંકેતો છે અને તમને આયાત-નિકાસ પ્રવૃત્તિઓથી પણ લાભ થઈ શકે છે. કોઈ પર્યટન સ્થળની મુસાફરીનું આયોજન થઈ શકે છે. બપોર પછી તમે થોડી સુસ્તી અનુભવી શકો છો અને કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. આંખને લગતી સમસ્યાઓ અગવડતા ઊભી કરી શકે છે. પરિવારના સભ્યો પાછળ પૈસા ખર્ચવામાં તમને આનંદ થશે. વાહન અને ઈલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેતી રાખો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક સામાન્ય દિવસ છે; મન ભટકી શકે છે.

સિંહ – શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, વૃષભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં હશે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે; બાકી રહેલા કામો પૂર્ણ થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે. તમને મિત્રો અને પરિવાર તરફથી ભેટ મળી શકે છે. વ્યવસાયિક સંપર્કો ભવિષ્યમાં લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવી શકશો. આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો છે અને સુખદ યાત્રાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો દિવસ છે; તમને કોઈ નવા ઓનલાઇન કોર્સમાં રસ જાગી શકે છે.

કન્યા – શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, વૃષભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં હશે. તમને વ્યવસાયમાં આર્થિક લાભ થશે. તમારી સકારાત્મક ઊર્જા અન્ય લોકોને પ્રેરણા આપશે. આજે મુસાફરીની શક્યતા છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમે દૂરના સંબંધીઓને મળી શકો છો. બપોરના સમયે, ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યમાં સહયોગ આપશે. વિવાહિત યુગલો વચ્ચે સુમેળ અને શાંતિ જળવાઈ રહેશે. બઢતી (પ્રમોશન) મળવાની શક્યતા છે અને સામાજિક જીવનમાં તમને માન-સન્માન મળશે.

તુલા – શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, વૃષભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં હશે. આજે તમારા આહાર પર વિશેષ ધ્યાન આપો. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે સમય અનુકૂળ નથી. કામના વધુ બોજને કારણે આળસ અને માનસિક ચિંતા થઈ શકે છે. આજે મુસાફરી કરવી લાભદાયક નથી, જોકે બપોર પછી તમને કંઈક નવું કરવાની પ્રેરણા મળી શકે છે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાશો. નજીકના મિત્ર કે સંબંધી સાથેની વાતચીત તમારો ઉત્સાહ વધારશે. વ્યવસાયમાં આર્થિક લાભ થશે અને નવા પ્રોજેક્ટ્સ માટે અનુકૂળ સંજોગો સર્જાશે. જીવનસાથી સાથેના મતભેદો દૂર થશે.

વૃશ્ચિક – શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, વૃષભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં હશે. સવારના સમયે તમે શારીરિક રીતે સ્વસ્થ અને માનસિક રીતે ખુશ અનુભવશો. પરિવાર અને મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. જોકે, બપોર પછી તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત થઈ શકો છો. ઓફિસ કે વ્યવસાયમાં કાર્યો અધૂરા રહી જાય તો તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલબાજી કે સંઘર્ષ ટાળવો જોઈએ. મુસાફરીના આયોજનમાં અવરોધો આવી શકે છે. આધ્યાત્મિકતા અને ઈશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિ તમારા મનને પ્રસન્ન રાખશે. પારિવારિક જીવનને લગતી ચિંતાઓ દૂર થશે.

ધન – શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ, વૃષભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ખુશખુશાલ મૂડમાં રહેશો, જોકે થોડી સુસ્તી અનુભવાઈ શકે છે. પરિણામે, તમે આયોજન મુજબ કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો નહીં અને કેટલાક કામ અધૂરા રહી શકે છે. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં ઝડપથી સુધારો થશે. આ સમય દરમિયાન આર્થિક લાભની શક્યતા છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુમેળ જળવાઈ રહેશે. તમે વ્યવસાય અથવા નોકરીના સંબંધમાં ટૂંકી મુસાફરી કરી શકો છો. તમને વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતાઓ સાંજ સુધીમાં દૂર થઈ જશે.

મકર – શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ, વૃષભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા વર્તનથી લોકોના દિલ જીતી શકો છો. તમારું સામાજિક વર્તુળ વિસ્તરશે અને તમે યોગ્ય રોકાણ કરી શકશો. સમગ્ર દિવસ આનંદપૂર્વક પસાર થશે. તમને કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. બપોર પછી, કોઈ બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. પરિવારની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે નાણાં ખર્ચવાથી તમને આનંદ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અનુકૂળ સમય છે.

કુંભ – શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ, વૃષભ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે વિદ્યાર્થીઓ, કલાકારો અને રમતવીરો માટે શુભ દિવસ છે. તમને પિતા અને સરકારી બાબતોથી લાભ થશે. આજે તમારું મનોબળ મજબૂત રહેશે. તમારા કાર્યની સફળતામાં કોઈ અવરોધ આવશે નહીં. જો તમે આજે લાંબી મુસાફરીનું આયોજન કરી રહ્યા હોવ, તો તેને મુલતવી રાખવું તમારા હિતમાં રહેશે. વાંચન અને શીખવામાં તમારી રુચિ વધશે.

મીન – શુક્રવાર, 2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં અને તમારા ત્રીજા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. તમે દિવસનો મોટાભાગનો સમય કલ્પનાની દુનિયામાં વિતાવશો, જે તમારા કાર્યને યોગ્ય દિશા આપવામાં મદદરૂપ થશે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ બનશે. તમે તમારા રોજિંદા કાર્યોમાં આત્મવિશ્વાસ અનુભવશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો દિવસ છે. તમે તમારા સંતાનોની પ્રગતિથી ખુશ થશો. તમને પિતા તરફથી લાભ થશે. તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ રહેશે અને જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે.

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