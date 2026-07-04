4 જુલાઈ, 2026 આજનું રાશિફળ: મીન રાશિના લોકોને શનિવારે આર્થિક નુકસાનનો સામનો કરવો પડશે, સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો
આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોએ લોભ છોડી દેવાની અને તેમના મૂડી રોકાણોમાં સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. લોભ નાણાકીય નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.
Published : July 4, 2026 at 7:17 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે સામાજિક મેળાવડામાં સારો સમય પસાર થશે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરશો અને તેમનાથી લાભ મેળવશો. તમે પ્રવાસ પર પણ જવા માંગતા હશો. તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સંવાદિતા પ્રવર્તશે. આવકના નવા સ્ત્રોત મળશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. પ્રેમ સંબંધો માટે આ સારો સમય છે. વિદ્યાર્થીઓને વરિષ્ઠ લોકોના માર્ગદર્શનની જરૂર પડી શકે છે.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારો આજનો દિવસ સારો રહેશે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરી શકશો. નોકરી કરતા લોકો અને વ્યાવસાયિકો માટે આ સારો દિવસ છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી ફાયદો થશે. જૂના બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. પ્રમોશન નાણાકીય લાભ લાવી શકે છે. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં તમારું વર્ચસ્વ અને મધુરતા વધશે. ભેટ અને સન્માન આનંદ લાવશે.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. પ્રતિકૂળ સમયને કારણે, તમારા કામમાં વિલંબ થશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ કોઈ બાબતમાં ચિંતિત હોઈ શકે છે. તમને ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી ટેકો મળશે નહીં. કામના દબાણને કારણે તમે તણાવ અનુભવી શકો છો. તમે ઓફિસમાં કોઈ અધિકારીના નકારાત્મક વર્તનનો ભોગ બની શકો છો. સરકારી કામમાં સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમને થાક લાગશે અને કોઈ શારીરિક બીમારીથી પરેશાની થઈ શકે છે. તમારા બાળકો સાથે અણબનાવ થવાની શક્યતા છે. વિરોધીઓથી સાવધ રહો. તમારું પ્રેમ જીવન સામાન્ય રહેશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સામાન્ય રહેશે.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે નકારાત્મક માનસિકતાને કારણે તમને નિરાશાનો અનુભવ થશે. બહાર ખાવા-પીવાથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થવાની શક્યતા છે. આ સમય દરમિયાન, કોઈપણ ચેપી રોગથી બચવા માટે તમારે બધી સાવચેતીઓનું પાલન કરવું જોઈએ. આજે તમારે તમારા સ્વભાવને નિયંત્રિત કરવાની જરૂર પડશે, નહીં તો કામ પર કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ પણ થઈ શકે છે. નવા સંબંધો તમારી મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે. તમને નાણાકીય સમસ્યાઓનો અનુભવ થશે. ઓપરેશન અથવા અકસ્માત થવાની શક્યતા છે. વાહનો અથવા વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેત રહો. ભગવાનનું નામ લેવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે મનોરંજન અને મુસાફરીમાં સમય પસાર કરશો. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. જોકે, તમે સાંસારિક બાબતોમાં થોડા ઉદાસીન રહેશો. તમારા જીવનસાથીનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. મિત્રો સાથેની મુલાકાતો ખૂબ આનંદપ્રદ રહેશે નહીં. તમારે મિત્રોની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને ભાગીદારો સાથે ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. વધુ પડતા દલીલો નુકસાનનું કારણ બની શકે છે. તમને જાહેર અને સામાજિક જીવનમાં ઓછી સફળતાનો અનુભવ થશે. તમારે વધુ પડતી વાતો કરવાને બદલે લોકોની વાત સાંભળવાની આદત વિકસાવવી જોઈએ.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારું શરીર અને મન સ્વસ્થ રહેશે. આજે તમે ઘર અને ઓફિસમાં સંપૂર્ણ ઉર્જા સાથે કામ કરી શકશો. નવા કામમાં તમારી રુચિ વધશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમે ખુશી, નાણાકીય લાભ અને કામમાં સફળતાનો અનુભવ કરશો. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમે તમારી નોકરીમાં સારો નફો પણ મેળવી શકશો. તમે તમારા ગૌણ અધિકારીઓનો સહયોગ મેળવી શકશો. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે. જોકે, બહાર ખાવા-પીવામાં બેદરકાર ન રહો.
તુલા - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારી સર્જનાત્મકતા અને કલ્પનાશક્તિનો ખૂબ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકશો. તમે તમારા બાળકની પ્રગતિથી ખુશ રહેશો. કોઈ બાબતની ચિંતા કરવાથી તમે હતાશ થઈ શકો છો. આજે તમારો કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારે બાબતોમાં વધુ પડતું ઊંડાણપૂર્વક ઉતરવાનું ટાળવું જોઈએ. નોકરી કરતા લોકોને સમયસર કામ પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પારિવારિક જીવન સામાન્ય રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમને દિવસ શાંતિથી પસાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. તમે માનસિક રીતે પણ અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. આનાથી તમે તમારા કામ કે વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમે આજે આરામ કરવા માંગશો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. સ્થાવર મિલકત અને વાહનો સંબંધિત દસ્તાવેજોની વાત આવે ત્યારે આજે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.
ધન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આધ્યાત્મિક વિષયો અને રહસ્યમય જ્ઞાન તરફ આકર્ષિત થશો. જો તમે કોઈ કાર્ય કરવા માંગતા હો, તો સમય અનુકૂળ રહેશે. તમારા ઘરમાં મિત્રો અને સંબંધીઓનું સ્વાગત કરવામાં તમને આનંદ થશે. તમે આજે શરૂ કરેલા કાર્યને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી શકશો. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમારા માન અને સન્માનમાં વધારો થશે. પ્રિયજનોને મળવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથીને તમારી સાથે રાખીને તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં ખુશ અનુભવશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે.
મકર - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. "મૌનમાં નવ ગુણો છે" કહેવતનું મહત્વ સમજીને, તમે મોટાભાગે મૌન રહેશો. જો કોઈ વિવાદ થાય છે, તો તે લંબાઈ શકે છે. આજે તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં ખૂબ ધીરજ સાથે આગળ વધો. નોકરીયાત લોકોને નવું કાર્ય અથવા લક્ષ્ય મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓએ વધુ મહેનત કરવી પડશે. નકારાત્મક વિચારો પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. આંખોની સમસ્યાઓ થવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. પરિવાર, મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે તમારા ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમારા જીવનસાથી અથવા પ્રેમી સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ વિવાદો અથવા મતભેદો ઉકેલાઈ જવાથી તમે રાહત અનુભવશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો અને મનોરંજન માટે સમય કાઢશો. દિવસ આર્થિક રીતે ફાયદાકારક છે. તમે ભવિષ્ય પર નજર રાખીને મોટા રોકાણનું પણ વિચાર કરશો. આધ્યાત્મિકતા અને ચિંતનમાં તમારી રુચિ વધશે. વિવાદોથી દૂર રહો.
મીન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારે ટૂંકા ગાળાના લાભની લાલચ છોડી દેવાની અને મૂડી રોકાણ કરતી વખતે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. લોભથી નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. આજે તમારી એકાગ્રતા નબળી રહેશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ મૂંઝવણનું કારણ બનશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ પર ખર્ચ થશે. મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો સંભાળતી વખતે અથવા કોર્ટ કેસોમાં કાર્યવાહી કરતી વખતે તમારે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. નાણાકીય વ્યવહારો માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. તમારા પરિવારમાં શાંતિ માટે, બીજાઓની લાગણીઓનો આદર કરવો મહત્વપૂર્ણ છે.