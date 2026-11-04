આજે કઈ રાશિના કામ થશે સફળ? જાણો રાશિફળ
આજનું રાશિફળ 4 નવેમ્બર 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં, જાણો કઈ રાશિને થશે લાભ, મેષથી મીન સુધીનું આજનું ભવિષ્ય, કોના કામ થશે સફળ.
Published : November 4, 2026 at 6:46 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે બુધવાર, 4 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ગ્રહોની આ ચાલને કારણે 12 રાશિના જાતકોના જીવનમાં શું પરિવર્તન આવશે, કોને સફળતા મળશે અને કોણે સાવધાન રહેવું પડશે, તે અંગે જાણો વિગતવાર રાશિફળ.
મેષ: આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે આખો દિવસ થાક અનુભવશો. મહેનતની સરખામણીમાં સફળતા ઓછી મળવાથી નિરાશા થઈ શકે છે. સંતાન અંગે ચિંતા સતાવશે. કામમાં સતત વ્યસ્તતાને કારણે પરિવારની અવગણના થઈ શકે છે. ક્યાંક ફરવા જવાનો કાર્યક્રમ મુલતવી રાખવો હિતાવહ છે. પેટની તકલીફો પરેશાન કરી શકે છે. હઠને કારણે કોઈને નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. પ્રેમજીવન માટે આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે.
વૃષભ: આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસથી બધાં કામ પૂરાં કરી શકશો. પિતા તરફથી લાભ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં સફળ થશે. સંતાન પાછળ ખર્ચ અથવા રોકાણ થવાની શક્યતા છે. કલાકારો અને ખેલાડીઓ પોતાની કુશળતા સારી રીતે દર્શાવી શકશે. સરકાર તરફથી લાભ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળે આજે તમને નવું કામ પણ સોંપાઈ શકે છે. બપોર પછી અચાનક કોઈ બાબતની ચિંતા થઈ શકે છે. આરોગ્ય મધ્યમ રહેશે.
મિથુન: આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. સવારે તમારો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો રહી શકે છે અને ચિંતા અનુભવશો. બિનજરૂરી ખર્ચ થશે. વિદ્યાર્થીઓને ધાર્યાં પરિણામ નહીં મળે. બપોર પછી કોઈ પ્રિય મિત્ર સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે. આર્થિક લાભ પણ થઈ શકે છે. ભાઈ-બંધુઓ સાથેના સંબંધો વધુ સારા બનશે. ભાગ્યવૃદ્ધિની તકો મળશે. કામમાં સફળતા મળવાથી તમારો ઉત્સાહ વધી શકે છે.
કર્ક: આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ખુશી અને આનંદમાં પસાર થશે. તમે સંવેદનશીલ રહેશો. તમારી ચિંતા દૂર થઈ શકે છે. સ્વજનો અને મિત્રો સાથેની મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે, પરંતુ વાણી પર સંયમ રાખજો. સાંજે નકારાત્મક વિચારો પરેશાન કરી શકે છે. ગુસ્સા પર કાબૂ રાખો. વેપારીઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે.
સિંહ: આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે વાણી પર સંયમ રાખજો. પરિવારજનો સાથે કોઈ બાબતે મતભેદ થઈ શકે છે. આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે. કોઈ ગૂંચવણમાં દિવસ પસાર થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સજાગ રહો. બપોર પછીનો સમય અનુકૂળ રહેશે. નવું કામ શરૂ કરી શકશો. બપોર પછી મિત્રો સાથે મુલાકાત થશે. કોઈ રીતે આર્થિક લાભ થઈ શકે છે.
કન્યા: આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી લાભ થવાની શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં ફાયદો થશે. મિત્રોનો પૂરો સહયોગ મળશે. મિત્રો પાછળ પૈસા ખર્ચાઈ શકે છે. નજીકના સ્થળે પ્રવાસ થઈ શકે છે. બપોર પછી મન મૂંઝવણમાં રહેશે. સ્વજનો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. ગુસ્સાને કારણે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ રહી શકે છે.
તુલા: આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે અત્યંત શુભ છે. ધાર્મિક કાર્યોમાં મન લાગશે અને દેવદર્શન માટે જઈ શકો છો. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન મળશે. બઢતીના યોગ છે અને કોઈ ઇચ્છા પણ પૂરી થઈ શકે છે. પ્રિયજન અને મિત્રો સાથે મુલાકાત થશે. પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે. લગ્નયોગ્ય યુવક-યુવતીઓનાં સંબંધ નક્કી થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક: આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. નવા કામનું લક્ષ્ય પૂરું કરી શકશો. વ્યવસાયમાં લાભ થઈ શકે છે. ભાગીદારીનાં કામ સફળ રહેશે. પિતા તરફથી પણ આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. આજે પ્રિયજન અને મિત્રો સાથે બહાર જવાનો કાર્યક્રમ બની શકે છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પ્રેમસંબંધો માટે આજનો દિવસ શુભ ફળદાયી છે.
ધનુ: આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે સ્વાસ્થ્ય થોડું નબળું રહી શકે છે. શરીરમાં આળસ અનુભવશો અને કોઈ ચિંતા સતાવશે. વ્યવસાયમાં અનેક અડચણો આવી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો પર પણ કામનું વધારાનું ભારણ રહેશે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. કોઈ પણ કામ શરૂ કરતાં પહેલાં સાવચેતી રાખો. અધિકારીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી મૌન રહો. સાંજે પરિવારજનો સાથે સમય આનંદથી પસાર થશે. પ્રેમજીવન સફળ રહેશે.
મકર: આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિત્રો સાથે મોજમસ્તીમાં પસાર થશે. મનોરંજનમાં મન લાગશે. ભાગીદારીથી લાભ થશે. સુખદ પ્રવાસનો યોગ છે. વ્યવસાયમાં પણ લાભ થશે, પરંતુ બપોર પછી કોઈ મહત્ત્વના કામમાં મન નહીં લાગે. અસ્વસ્થતા અનુભવશો. પરિવારજનો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
કુંભ: આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સંપૂર્ણપણે શુભ ફળદાયી છે. વેપારીઓ માટે દિવસ અનુકૂળ રહેશે. શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. મિત્રો સાથે બહાર જવાનો કાર્યક્રમ બની શકે છે. માતા-પિતાના આશીર્વાદ મળશે. ઘરમાં પણ ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. પ્રેમજીવનમાં સકારાત્મકતા રહેશે. આજે કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથે સંબંધ બંધાઈ શકે છે.
મીન: આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે અને તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસથી તમારું કામ સફળ થશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. ગુસ્સાને કારણે વાણી કે વર્તનમાં ઉગ્રતા ન આવવા દો. નોકરીમાં તમારું પ્રભુત્વ વધશે. વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વેપારીઓને ખાસ લાભ નહીં થાય.
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