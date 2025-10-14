ધનતેરસ 2025: ઘરે લાવો આ નાની અને સસ્તી વસ્તુઓ ખરીદો, માતા લક્ષ્મીની વરસશે કૃપા
એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે સોનું, ચાંદી, સ્ટીલના વાસણો, વાહનો, ઘર વગેરે ખરીદવું શુભ રહે છે.
હૈદરાબાદ: દિવાળી 2025, પ્રકાશનો તહેવાર, હવે નજીકમાં છે. આ પાંચ દિવસનો તહેવાર શનિવાર, 18 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ શરૂ થશે. ધનતેરસ પહેલા ઉજવવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે કેટલીક વસ્તુઓ ખરીદવાથી પરિવારમાં સમૃદ્ધિ આવે છે. ચાલો જાણીએ કે આ વસ્તુઓ શું છે.
લખનૌ સ્થિત જ્યોતિષી ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાએ સમજાવ્યું કે, દિવાળીના તહેવારમાં ધનતેરસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે લોકો લક્ષ્મી અને ગણેશ, ભગવાન કુબેર અને ધનવંતરીની મૂર્તિઓની પૂજા કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ભગવાન ધનવંતરી આ દિવસે સમુદ્ર મંથનમાંથી અમૃતના ઘડા સાથે પ્રગટ્યા હતા. આ કારણે આ દિવસને ધનતેરસ અથવા ધનત્રયોદશી કહેવામાં આવે છે.
તેમણે સમજાવ્યું કે ધનતેરસ 2025 ના રોજ, મૃત્યુના દેવતા યમરાજની પણ પૂજા કરવામાં આવે છે. તેમના માટે ઘરની બહાર દક્ષિણ દિશામાં યમદીપક નામનો દીવો પ્રગટાવવામાં આવે છે. આ વખતે, ધનતેરસ 18 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ શનિવારના રોજ ઉજવવામાં આવશે.
ધનતેરસ 2025 ના રોજ આ વસ્તુઓ ખરીદવી જોઈએ
લોકો સામાન્ય રીતે ધનતેરસ પર સોનું, ચાંદી, સ્ટીલના વાસણો, વાહનો વગેરે ખરીદે છે. નાની વસ્તુઓ ખરીદવી પણ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. તેને ઘરે લાવવાથી આખા વર્ષ દરમિયાન સુખ, સમૃદ્ધિ અને સકારાત્મકતા આવે છે.
ધાણા
જ્યોતિષીઓ કહે છે કે ધનતેરસ પર ધાણા ખરીદવું ખૂબ જ શુભ છે. ગમે તેટલી માત્રા હોય, તે ફરજિયાત છે. એવું કહેવાય છે કે તમારા ઘરના મંદિરમાં ધાણા રાખવાથી આર્થિક મુશ્કેલીઓ દૂર થશે અને દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદ મળશે.
લક્ષ્મી-ગણેશની મૂર્તિ
ધનતેરસ 2025ના રોજ લક્ષ્મી અને ગણેશની માટીની મૂર્તિઓ ખરીદવી પણ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ખાતરી કરો કે બંને મૂર્તિઓ અલગ હોય. આ ભગવાનના આશીર્વાદ લાવે છે અને તમામ અવરોધો દૂર કરે છે.
ફૂલવાળી સાવરણી
ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાના મતે, ધનતેરસ પર સાવરણી ખરીદવી જોઈએ. સાવરણીને ધનની દેવી લક્ષ્મીનું પ્રતીક પણ માનવામાં આવે છે. તે ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા લાવે છે અને ગરીબી દૂર કરે છે. મંદિર પાસે આદર સાથે નવી સાવરણી રાખવી જોઈએ અને તેની પૂજા કરવી જોઈએ. ખાતરી કરો કે કોઈ ઝાડુ પર પગ ન મૂકે. જૂની સાવરણી ફેંકી દો નહીં. દિવાળી પછી તેને ઘરમાંથી કાઢી નાખો.
દેવી લક્ષ્મીના ચરણકમળ
ધનતેરસ પર, દેવી લક્ષ્મીના ચરણકમળ ઘરે લાવવાનો પણ રિવાજ છે. આ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. દેવીના ચરણકમળ લાવવાથી માત્ર ગરીબી જ નહીં, પણ તેમના આશીર્વાદ અને ઘરમાં કાયમી નિવાસ પણ મળે છે.
