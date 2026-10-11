નવલા નોરતાનો આજથી પ્રારંભ; કયા ચોઘડિયામાં કરશો ઘટસ્થાપન? કેટલું છે તેનું મહત્વ? જાણો
શારદીય નવરાત્રીનો આજથી પ્રારંભ થઈ ગયો છે. નવ દિવસ માતાજીની ભક્તિ અને ઉપાસના કરવામાં આવશે.
Published : October 11, 2026 at 7:38 AM IST
જૂનાગઢઃ શારદીય નવરાત્રીનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. નવરાત્રીના આ નવ દિવસો દરમિયાન જગત જનની માં જગદંબાની આરાધના અને નવરાત્રીના નવ દિવસ અનુષ્ઠાન માટે ઘટસ્થાપન એ કોઈપણ નવરાત્રીમાં સૌથી મહત્વની ધાર્મિક વિધિ તરીકે જોવામાં આવે છે. નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન અનુષ્ઠાન અને પૂજા માટે કઈ રીતે ઘટસ્થાપન કરવું, ઘટસ્થાપનની મહત્વ પણ વિધિ અને સમય કયો છે? જુઓ આ અહેવાલ.
નવરાત્રીમાં ઘટસ્થાપનનું મહત્વ અને વિધિ
નવરાત્રીના આ દિવસોમાં ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમતા હોય છે, પરંતુ તેની સાથે માઈ ભક્તો દ્વારા માતાજીની આરાધના ઉપાસના અને તેનું પૂજન થતું હોય છે, તેના માટે માતાજીનું યોગ્ય રીતે ઘટસ્થાપન થાય તે માટે ખાસ મુહૂર્ત અને ઘટ્ટ સ્થાપન વિધિ ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે. માતાજીનું શ્રદ્ધાપૂર્વક ઘરમાં ઘટ સ્વરૂપે સ્થાપન કરવાથી સકારાત્મક ઉર્જા સુખ સંપતિ અને ઘરમાં ધાર્મિક ઉર્જા નું વાતાવરણ ઊભું થાય છે. નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન ઘટ સ્થાપન માટેનો સમય પ્રભાતકાળ સૌથી સારો માનવામાં આવે છે. સવારના સાત વાગ્યાથી લઈને 9:30 વાગ્યા સુધી સારા ચોઘડિયામાં ઘટસ્થાપન થતું હોય છે. આ સિવાય પંચાંગ મુજબ અભિજીત મુહૂર્ત કે જે બપોરના 11:45થી 12:30 વચ્ચે હોય છે, આ સમય દરમિયાન પણ માતાજીના સ્વરૂપને કળશ રૂપે ઘરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે, તો પણ તેને શુભ માનવામાં આવે છે
માતાજીને કળશ સ્વરૂપે સ્થાપન કરતા પૂર્વેની ધાર્મિક સામગ્રી
માતાજીને કોઈપણ માઈ ભક્ત દ્વારા તેમના ઘરમાં કળશ સ્વરૂપે સ્થાપન કરતા પૂર્વે સનાતન ધર્મના ગ્રંથોમાં દર્શાવવામાં આવેલી વિધિ પણ મહત્વની માનવામાં આવે છે, મોટેભાગે માટીના કળશમાં માતાજીનું સ્થાપન થતું હોય છે, જેમાં પવિત્ર ઘાટ, નદી અને સરોવરની માટીમાં જવારા વાવવાની પણ એક પરંપરા છે. આ સિવાય જવારા વાવતી વખતે તેમાં પવિત્ર ધર્મસ્થાનોનું જળ અથવા તો ગંગાજળ પણ આપી શકાય છે. આસોપાલવ અથવા તો આંબાના પાંચથી સાત પાન રાખવાનું પણ ધર્મગ્રંથોમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય તમામ ધાર્મિક વિધિમાં સોપારી, ધન અને હળદરની ગાંઠ કળશમાં પધરાવવાની પણ એક વિધિ જોવા મળે છે. કળશ પર એક શ્રીફળ પણ રાખવામાં આવે છે અને માતાજીની ચુંદડીથી ઢાંકીને તેને માતાજીની હાજરીના રૂપે કળશ સ્વરૂપે સ્થાપન કરવામાં આવે છે
નવ દિવસ શક્તિ સ્વરૂપા મા જગદંબાની પૂજા
નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન શક્તિ સ્વરૂપ મા જગદંબાની પૂજા, અનુષ્ઠાન અને ભક્તિ નવ દિવસ દરમિયાન માઇ ભક્તો પોતાની શક્તિ અને ભક્તિ અનુસાર કરતા હોય છે, જેમાં દરરોજ માતાજીની પૂજા સાથેની આરતી નવ દિવસ અલગ-અલગ પ્રકારના મિષ્ઠાન અને ભોજન, જે માઈ ભક્તો માટે પ્રસાદના રૂપે બનાવવામાં આવે છે. નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન અખંડ દીવાની પણ એક પરંપરા છે, ઘટ સ્થાપનમાં નવ દિવસ સુધી દિવો સતત પ્રગટેલો રહે તેનું પણ ખૂબ મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
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