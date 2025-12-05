ETV Bharat / spiritual

2026ની શરૂઆતમાં ત્રિગ્રહી યોગ બનશે, આ 3 રાશિના જાતકો માટે સૌભાગ્ય લાવશે!

વર્ષ 2026 ની શરૂઆતમાં, મકર રાશિમાં સૂર્ય, શુક્ર અને બુધનો ત્રિગ્રહી યોગ બનશે, જેના કારણે ઘણી રાશિના લોકોને ધન, કારકિર્દી અને સફળતા મળશે.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 5:14 PM IST

હૈદરાબાદ : નવું વર્ષ 2026 નજીક આવી રહ્યું છે. નવા વર્ષના આગમન સાથે, આકાશમાં ઘણા શુભ યોગ, સંયોગ અને રાજયોગ બનશે, જે બધી 12 રાશિઓ પર અલગ અલગ રીતે અસર કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, 2026ની શરૂઆત ખાસ રહેશે કારણ કે ત્રિગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે. આ યોગ શનિની રાશિ, મકર રાશિમાં બનશે, જ્યાં સૂર્ય, શુક્ર અને બુધ એક સાથે સ્થિત હશે.

લખનૌ સ્થિત જ્યોતિષ ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાના મતે, ત્રિગ્રહી યોગ અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. જ્યારે ત્રણ પ્રભાવશાળી ગ્રહો એક રાશિમાં ભેગા થાય છે, ત્યારે તે અદ્ભુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે. આ યોગ વ્યક્તિના ધન, કારકિર્દી, સ્વાસ્થ્ય અને પારિવારિક જીવન પર ઊંડી અસર કરે છે. 2026ની શરૂઆતમાં બનનારો આ ત્રિગ્રહી યોગ ચોક્કસ રાશિઓ માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે. ચાલો જાણીએ કે કઈ રાશિના લોકોને તેનાથી સૌથી વધુ ફાયદો થશે.

મેષ: ધન લાભ અને પ્રગતિના સંકેતો

ઉમાશંકર મિશ્રા કહે છે કે 2026નો આ ત્રિગ્રહી યોગ મેષ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. નવા વર્ષની શરૂઆતથી સંપત્તિમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. લાંબા સમયથી અટકેલા નાણા પાછા મળી શકે છે. નવી આવકની તકો ઊભી થશે, અને ઉદ્યોગપતિઓને મહત્વપૂર્ણ કરાર મળી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. પરિવારમાં શાંતિ, સુખ અને સંવાદિતા રહેશે. એકંદરે, આ વર્ષ મેષ રાશિ માટે નાણાકીય અને પારિવારિક બંને ક્ષેત્રોમાં સકારાત્મકતા લાવશે.

ધન: કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ

આ યોગ ધન રાશિ માટે પણ ખૂબ જ શુભ છે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ, નવી નોકરીની તકો અને પ્રમોશનની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળી શકે છે. પ્રેમ અને વૈવાહિક જીવનમાં સ્થિરતા વિકસે છે. વધુમાં, વિદેશ યાત્રા અથવા વિદેશમાં નોકરી સંબંધિત કેટલાક સારા સમાચાર પણ આવી શકે છે. આ સમય ધન રાશિના જાતકો માટે વૃદ્ધિ અને પ્રગતિના દ્વાર ખોલશે.

મીન: આત્મવિશ્વાસ અને સફળતામાં વધારો

ત્રિગ્રહી યોગ મીન રાશિ માટે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. આ સમયગાળો આત્મવિશ્વાસ વધારશે અને કાર્યસ્થળમાં પ્રગતિની તકો પૂરી પાડશે. નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગતા લોકો માટે આ અનુકૂળ સમય છે. નાણાકીય પ્રવાહ સારો રહેશે અને બચત વધશે. પરિવારમાં કોઈ શુભ ઘટના બની શકે છે. કારકિર્દીમાં પરિવર્તન અને પ્રગતિના નવા રસ્તા ખુલશે.

