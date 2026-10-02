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Shukra Varki 2026: શનિવારથી આ 4 રાશિઓનો ભારે સમય શરૂ! આ મામલે રાખવી સાવધાની

૩ ઓક્ટોબરથી શુક્રની વક્રી ચાલ શરૂ થવાથી ચાર રાશિઓ માટે મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે, જેના કારણે નાણાકીય બાબતો અને સંબંધોમાં સંકટ ઊભું થવાની શક્યતા છે...

રાશિફળ
રાશિફળ (AI GENRATED)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 11:43 AM IST

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હૈદરાબાદઃ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, વૈભવ અને ભૌત્રિક સુખ-સુવિધાઓના કારક મનાતા શુક્ર ગ્રહ વક્રી એટલે કે ઉલ્ટી ચાલ ચાલશે. જ્યોતિષ ગણનાઓના અનુસાર, કાલે એટલે કે 3 ઓક્ટોબર 2026એ બપોરે 12.45 વાગ્યે શુક્ર દેવ પોતાની સ્વરાશિ તુલામાં વક્રી ગતિ શરુ કરશે. શુક્રની આ ઉલ્ટી ચાલ આવતા 42 દિવસો સુધી ચાલુ રહેશે, જેની સીધી અસર તમામ 12 રાશિઓના જીવન પર દેખાશે.

લખનઉના વૈદિક જ્યોતિષાચાર્ય ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાના જણાવ્યા પ્રમાણે, જ્યારે પણ કોઈ શુભ ગ્રહ વક્રી થાય છે, તો તેના પ્રભાવની ગતિ અન તીવ્રતા ઘણી વધી જાય છે. શુક્રની આ ઉંધી ચાલની સૌથી વધારે અસર લોકોના પ્રેમ સંબંધો, આર્થિક સ્થિતિ, સુખ-સુવિધાઓ અને વ્યવસાયિક નિર્ણયો પર પડશે. આમ તો આ પરિવરર્તન તમામ રાશિઓને પ્રભાવિત કરશે, પણ 4 રાશિઓ એવી છે જેમને આવતા 42 દિવસો સુધી વિશેષ રીતે સાવધાન અને સતર્ક રહેવાની જરૂર છે.

આ 4 રાશિઓ પર રહેશે શુક્રનો નકારાત્મક પ્રભાવ

1. સિંહ રાશિઃ સંબંધો અને વાણી પર રાખો નિયંત્રણ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમય થોડા ઉતાર-ચઢાવભર્યો હોઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મિઓ અને ઘરમાં ભાઈ-બહેનો સાથે તમારા સંબંધોમાં તણાવ કે મતભેદ પેદા થઈ શકે છે. નોકરી અને બિઝનેસમાં વાતચીત કરતા સમયે પોતાના શબ્દોની પસંદગી ખૂબ જ સમજી વિચારીને કરો, કારણ કે તમારી કોઈ વાત બીજાને ખૂંચી શકે છે અને વિવાદ થઈ શકે છે. વિલાસિતા અને મોંઘી ચીજોની ખરીદી પર અનાવશ્યક ખર્ચ વધી શકે છે, માટે પોતાના બજેટ પર નિયંત્રણ રાખો.

2. વૃશ્વિક રાશિઃ આર્થિક લેવડદેવડમાં રાખો સાવધાની

વૃશ્વિક રાશિવાળા જાતકો પર આ સમયે અચાનક આર્થિક બોજ વધી શકે છે. અનઈચ્છિત ખર્ચ થઈ શકે છે, જેનાથી માનસિક તણાવ થઈ શકે. સૌથી જરૂરી વાત એ છે કે આ દરમિયાન કોઈને પણ મોટી રકમ ઉધાર આપવા કે દેવુ કરવાથી બચો, કારણ કે તમારા પૈસા લાંબા સમય માટે ફસાઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યને લઈને કોઈ પણ પ્રકારની લાપરવાહી ન રાખો. તદ્દપરાંત, કોર્ટ-કચેરી કે કાયદાકીય મામલામાં કોઈ પણ નિર્ણય ઉતાવળે લેવાની જગ્યાએ અનુભવી લોકોની સલાહથી આગળ વધો.

3. મકર રાશિઃ કરિયર અને કારોબારમાં વધશે વર્કપ્રેશર

મકર રાશિના જાતકો માટે નોકરી અને બિઝનેસના મોરચે આવનારો સમય થોડો પડકારજનક રહેશે. ઑફિસમાં અચાનક તમારા ઉપર કામની વધારાની જવાબદારી આવી શકે છે, જેથી તમે વર્કપ્રેશર અનુભવી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર તમારા સીનિયર અધિકારીઓ કે ક્લાયેન્ટ્સ સાથે વાતચીત કરતી વખતે ધૈર્ય અને સંયમ બનાવી રાખો અને કોઈ પણ પ્રકારની ચર્ચાથી બચો. જો તમે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ કે બિઝનેસ એગ્રીમેન્ટ પર હસ્તાક્ષર કરવા જઈ રહ્યા છો, તો તમામ દસ્તાવેજો અને શરતોને સારી રીતે વાંચો અને તપાસી લો.

4. મીન રાશિઃ વૈવાહિક જીવન અને પાર્ટનરશિપમાં આવી શકે છે દરાર

મીન રાશિના જાતકોએ પોતાના જીવનસાથી કે બિઝનેસ પાર્ટનર સાથે સંબંધોમાં પારદર્શિતા અને સ્પષ્ટતા બનાવી રાખવી પડશે. આ અવધિમાં કોઈ જૂની કે છુપાવેલી વાત બીજીવાર સામે આવી શકે છે, જેનાથી તમારા વચ્ચે તણાવ વધી શકે છે. નાની ગેરસમજ પણ મોટા વિવાદનું રૂપ લઈ શકે છે. માટે કોઈ પણ વાતને છુપાવવાની જગ્યાએ શાંતુપૂર્વક બેસીને ચર્ચા કરો અને વિશ્વાસને નબળો ન થવા દો.

સંકટ ટાળો અને શુક્રને મજબૂત કરવાના અચૂક ઉપાય

જો તમારી રાશી પણ આ ચારમાંથી એક છે, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. જ્યોતિષચાર્ય ઉમાશંકર મિશ્રાના અનુસાર, શુક્ર દેવના આ નકારાત્મક પ્રભાવને ઓછો કરવા માટે સરળ અને પ્રામાણિક ઉપાય કરી શકાય છે.

માં લક્ષ્મીની વિશેષ પૂજાઃ શુક્રવારના દિવસે માતા લક્ષ્મીની આરાધના કરો. તેમની સામે શુદ્ધ ઘીનો દીવો પ્રગટાવો અને સફેદ રંગની મીઠાઈ કે ખીરનો ભોગ ધરાવો.

મંત્ર જાપઃ શુક્ર દેવની કૃપા મેળવવા માટે નિયમિત રીતે ‘ॐ शुं शुक्राय नमः’ મંત્રનો ઓછામા ઓછો 108 વાર જાપ કરો.

સફેદ વસ્તુઓનું દાનઃ શુક્રવારના દિવસે કોઈ ગરીબ કે જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને ચોખા, દૂધ, દહીં, મિશ્રી, ખાંડ કે સફેદ રંગના સાફ કપડાનું દાન કરો. આમ કરવાથી કુંડળીમાં શુક્ર મજબૂત થાય છે અને સંકટ ટળે છે.

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