કુંડળીમાં 'મંગળ દોષ' છે? આજે દેવી બ્રહ્મચારિણીની પૂજા કરીને આ રીતે મેળવો રાહત
દેવી બ્રહ્મચારિણીની પૂજા કરવાથી મંગળ દોષનું નિવારણ કરવામાં મદદ મળે છે. જ્યોતિષાચાર્ય ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાએ ગ્રહ શાંતિ માટે વૈદિક ઉપાયો જણાવ્યા છે.
Published : October 12, 2026 at 3:05 PM IST
હૈદરાબાદ: આજે શારદીય નવરાત્રિનો બીજો દિવસ છે. આ દિવસ દેવી બ્રહ્મચારિણીને સમર્પિત છે, જે દૈવી શક્તિના સ્વરૂપ સમાન દેવી દુર્ગાનું બીજું સ્વરૂપ છે. વહેલી સવારથી જ દેશભરમાં દેવીના મંદિરોમાં ભક્તોનો પ્રવાહ ઉમટી રહ્યો છે. જોકે, શું તમે જાણો છો કે આજનો દિવસ માત્ર પૂજા-અર્ચના માટે જ નહીં, પરંતુ કુંડળીના સૌથી ગંભીર દોષોમાંના એક એવા 'મંગળ દોષ'ના નિવારણ માટે પણ વર્ષનો સૌથી શુભ દિવસ માનવામાં આવે છે?
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, માતા બ્રહ્મચારિણીનો સંબંધ મંગળ ગ્રહ સાથે છે. જેમની કુંડળીમાં મંગળની અશુભ સ્થિતિ કે 'મંગલિક દોષ' હોય અથવા લગ્નમાં વિલંબ થતો હોય, તેવા લોકો માટે આજની પૂજા કોઈ વરદાનથી ઓછી નથી.
કેમ ખાસ છે આજનો દિવસ?
શાસ્ત્રોમાં મંગળ ગ્રહને ઊર્જા, સાહસ અને પરાક્રમનો કારક માનવામાં આવે છે; જોકે, જ્યારે તે અશુભ સ્થિતિમાં હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિમાં ક્રોધ, આવેગશીલતા અને અકસ્માતોનો ભય વધી જાય છે. મા બ્રહ્મચારિણી એ 'તપ'નાં દેવી છે; તેમની પૂજા કરવાથી અસીમ ઊર્જા યોગ્ય દિશામાં વળે છે.
શું કહે છે જ્યોતિષાચાર્ય?
આ અંગે લખનઉના જાણીતા વૈદિક જ્યોતિષી ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રા જણાવે છે કે, "માતા બ્રહ્મચારિણી મંગળ ગ્રહનું સંચાલન કરે છે. જે વ્યક્તિઓની કુંડળીમાં મંગળ ગ્રહ નબળો હોય અથવા જેઓ 'મંગલિક દોષ'ને કારણે લગ્નજીવનમાં અવરોધોનો સામનો કરી રહ્યા હોય, તેમણે આજે લાલ રંગના આસન પર બેસીને માતાની પૂજા કરવી જોઈએ. માતાએ ભગવાન શિવને પ્રાપ્ત કરવા માટે કઠોર તપસ્યા કરી હતી; તેથી, તેઓ લગ્ન સંબંધિત અવરોધોને ઝડપથી દૂર કરે છે. આજે માતાને લાલ જાસૂદનું ફૂલ અર્પણ કરવાથી અને માતાના મંત્રની સાથે 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं स: भौमाय नम:' મંત્રનો જાપ કરવાથી મંગળના અશુભ પ્રભાવોને દૂર કરવામાં મદદ મળે છે."
મંગળ દોષમાંથી મુક્તિના 3 મહાઉપાય
જ્યોતિષાચાર્ય ડૉ. મિશ્રાના જણાવ્યા અનુસાર, આજે સાંજની પૂજામાં આ 3 નાના ઉપાય જરૂર કરો
જાસુદનું ફૂલ: લાલ જાસુદનું ફૂલ દેવી બ્રહ્મચારિણીને અત્યંત પ્રિય છે. આજે 108 જાસુદના ફૂલોની માળા અર્પણ કરવાથી મંગળ ગ્રહની શાંતિમાં મદદ મળે છે.
મધ અને ખાંડનું અર્પણ: મંગળ ગ્રહને પ્રસન્ન કરવા માટે, આજે દેવીને દૂધ, ખાંડ અને થોડા મધનું મિશ્રણ અર્પણ કરો. આનાથી ક્રોધી સ્વભાવને શાંત કરવામાં મદદ મળે છે.
ભગવાન હનુમાનનું સ્મરણ: દેવીની પૂજા કર્યા બાદ તરત જ એકવાર હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો, કારણ કે ભગવાન હનુમાન મંગળ ગ્રહ સાથે સંબંધિત દેવતા છે અને તેઓ માતાના સેવક પણ છે.
જ્યોતિષીનું કહેવું છે કે, જો તમે પણ લગ્નજીવનમાં સંઘર્ષ, તણાવ કે વિલંબનો સામનો કરી રહ્યા હોવ, તો આજે તમારે અવશ્ય માતા બ્રહ્મચારિણીના ચરણોમાં મસ્તક નમાવવું જોઈએ. તેમના આશીર્વાદ તમારા જીવનમાંથી તમામ અવરોધો દૂર કરશે અને ધીરજ તથા સફળતાનો પ્રકાશ લાવશે.
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