2026માં શનિદેવ આ રાશિઓ પર વિનાશ વેરશે, સાડા સાતીની અસર શરૂ થશે, જાણો ઉપાયો

2026માં, મેષ, મીન અને કુંભ રાશિ માટે શનિ સાડાસાતીમાં અને સિંહ અને ધનુ રાશિ માટે ઢૈયામાં રહેશે. ચાલો જ્યોતિષી પાસેથી તેના ઉપાયો વિશે જાણીએ...

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (ETV Bharat)
Published : December 7, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ : જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં, શનિદેવને ન્યાયના દેવતા અને કર્મોનું ફળ આપનાર ગ્રહ માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે જે લોકો સારા કાર્યો કરે છે તેમને શુભ ફળ મળે છે, જ્યારે જે લોકો ખરાબ કાર્યો કરે છે તેમને શનિની સાડા સાતી અને ઢૈયાનો ભોગ બનવું પડે છે. વર્ષ 2025 સમાપ્ત થવાનું છે, અને નવા વર્ષ 2026ના આગમન સાથે, લાખો લોકો જાણવા માંગશે કે શનિનો તેમની રાશિ પર શું પ્રભાવ પડશે.

કઈ રાશિઓ પર સાડા સાતી અને ઢૈયાનો પ્રભાવ પડશે?: લખનૌ સ્થિત જ્યોતિષ ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાના જણાવ્યા મુજબ , શનિએ માર્ચ 2025 માં મીન રાશિમાં ગોચર કર્યું. ત્યારબાદ, મેષ રાશિ માટે સાડા સાતીનો પહેલો તબક્કો, મીન રાશિ માટે બીજો તબક્કો અને કુંભ રાશિ માટે ત્રીજો તબક્કો શરૂ થયો. શનિ મીનમાં રહેશે, તેથી 2026 માં મેષ, મીન અને કુંભ રાશિ માટે સાડા સાતીનો પ્રભાવ ચાલુ રહેશે. સિંહ અને ધનુ રાશિ પર શનિની ઢૈયાનો પ્રભાવ ચાલુ રહેશે.

સાડા સાતી અને ઢૈયાની અસરો

સાડા સાતી અને ઢૈયા દરમિયાન, વ્યક્તિની મહેનત વધે છે, અણધાર્યા અવરોધો ઉભા થાય છે અને માનસિક દબાણ અનુભવી શકાય છે. જોકે, યોગ્ય પગલાં અને સકારાત્મક વિચારસરણી સાથે, આ સમયને સરળ બનાવી શકાય છે.

મેષ - 2026માં મેષ રાશિ માટે સાડાસાતીનો પ્રથમ તબક્કો: સખત મહેનત અને ધીરજની કસોટીનો રહેશે. નાણાકીય દબાણ અને કૌટુંબિક તણાવ ચાલુ રહી શકે છે, પરંતુ સખત મહેનત ચોક્કસપણે ફળ આપશે.

ઉપાય

  • શનિવારે સરસવના તેલનું દાન કરો.
  • શનિ મંદિરમાં પીપળાના ઝાડ નીચે દીવો પ્રગટાવો.
  • બજરંગ બાન અથવા હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો.
  • જરૂરિયાતમંદોની સેવા કરો.

મીન - સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો: આ વર્ષ મીન રાશિ માટે પરિવર્તન અને નવી તકોનું વર્ષ રહેશે. કાર્ય અને અંગત જીવનમાં જવાબદારીઓ વધશે, અને માનસિક થાક ટકી શકે છે.

ઉપાય

  • શનિવારે કાળા અડદનું દાન કરો.
  • મહામૃત્યુંજય મંત્રનો જાપ કરો.
  • જરૂરિયાતમંદોને ચપ્પલ, કપડાં અથવા શનિ સંબંધિત વસ્તુઓનું દાન કરો.

કુંભ – 2026માં સાડાસાતીનો અંતિમ તબક્કો: કુંભ રાશિ માટે પાછલા વર્ષના પડકારો પછી રાહતના સંકેતો લાવશે. અટકેલા કામ આગળ વધશે, અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થવા લાગશે.

ઉપાય

  • શનિવારે તલ અથવા તેલનો દીવો પ્રગટાવો.
  • તમારી સાથે કોઈ નાની લોખંડની વસ્તુ રાખો.
  • કાળા કૂતરાને રોટલી ખવડાવો.

સિંહ અને ધન: શનિના ઢૈયાના પ્રભાવ હેઠળ સિંહ અને ધન રાશિના લોકો માટે મુસાફરી અને ખર્ચ વધી શકે છે. નાણાકીય બોજ અને સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે.

ઉપાય

  • હનુમાનજીને સિંદૂર અને તેલ ચઢાવો.
  • શનિવારે કાળા તલનું દાન કરો અને શનિ સ્તોત્રનો પાઠ કરો.
  • જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરો.
  • શનિવારે વાદળી કે કાળા રંગના કપડાં ન પહેરો.
  • પિતા જેવા લોકો પાસેથી આશીર્વાદ લો.

