Shani Margi 2026: 11 ડિસેમ્બરથી આ 4 રાશિના જાતકોના કરિયર અને ખિસ્સા પર સંકટ! ઉતાવળ કરવાનું ટાળજો
જ્યોતિષવિદના અનુસાર, શનિની આ સીધી ચાલ ચાર રાશિઓ માટે થોડી પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે.
Published : November 27, 2026 at 11:23 AM IST
હૈદરાબાદઃ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ન્યાય અને કર્મના દેવતા મનાતા શનિ દેવ આગામી 11 ડિસેમ્બરે મીન રાશિમાં માર્ગી થવા જઈ રહ્યા છે. એટલે કે આ દિવસથી શનિ દેવ પોતાની ઉંધી ચાલ છોડીને સીધી ચાલ ચાલવાનું શરુ કરશે. લખનઉના જ્યોતિષાચાર્ય ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાના અનુસાર, શનિની આ સીધી ચાલ જ્યાં ઘણી રાશિઓ માટે રાહત લઈને આવશે, જ્યારે ચાર રાશી માટે આ સમય થોડો પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. આ દરમિયાન આ રાશિઓને પોતાના કરિયર અને આર્થિક નિર્ણયોમાં વિષેશ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામા આવે છે.
કઈ 4 રાશિઓએ રહેવું પડશે સતર્ક?
મેષ રાશિઃ મેષ રાશિના જાતકો પર શનિની સાડાસાતીનું પહેલું ચરણ ચાલી રહ્યું છે અને શનિ બારમા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. આ ભાવ ખર્ચ અને સ્થાન પરિવર્તન સાથે જોડાયેલું હોય છે. એવામાં નોકરીના મામલે વિદેશ જવા કે શહેર બદલવાની યોજના બનાવી રહેલા લોકોએ થોડી રાહ જોવી પડી શકે છે. આ સમયગાળામાં અચાનક ખર્ચ વધી શકે છે, માટે દેવું કરવાથી બચવું અને બજેટ બનાવીને ચાલવું. કોઈ પણ નવા કૉન્ટ્રાક્ટ પર હસ્તાક્ષર કરતા પહેલા કાગળો સારી રીતે તપાસી લેવા.
સિંહ રાશિઃ સિંહ રાશિવાળા લોકો માટે શનિ આઠમા ભાવમાં બિરાજમાન છે, જેને ઢૈય્યાનો પ્રભાવ પણ માનવામા આવે છે. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મિઓ સાથે અણબનાવ કે કામમાં મોડું થવાથી માનસિક તણાવ વધી શકે છે. પોતાના જરૂરી કામ બીજાના ભરોસે ના છોડવા. આર્થિક મોરચા પર શેર બજાર કે કોઈ પણ જોખમભર્યા રોકાણથી દૂર રહેવું જ સારુ હશે. નોકરી બદલવાનો નિર્ણય ઉતાવળમાં ન લો.
કુંભ રાશિઃ કુંભ રાશી પર સાડાસાતીનું અંતિમ ચરણ ચાલી રહ્યું છે અને શનિ બીજા ભાવમાં છે. ડિસેમ્બરના મહિનામાં નોકરિયાત લોકોને પોતાની આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન બનાવીને ચાલવું પડશે. કારોબાર વિસ્તાર કે નવા રોકાણ પહેલા સંપૂર્ણ તપાસ કરી લેવી, કારણ કે પૈસા ફસાવા કે ચૂકવણીમાં મોડું થવાની આશંકા છે. ઑફિસમાં પોતાની વાણી પર સંયમ રાખો.
મીન રાશિઃ શનિ દેવ તમારી જ રાશિના લગ્ન ભાવમાં માર્ગી થવા જઈ રહ્યા છે અને તમારા પર સાડાસાતીનું બીજું (મધ્ય) ચરણ ચાલી રહ્યું છે. તેના પ્રભાવથી કાર્યક્ષેત્રમાં જવાબદારીનો બોજ વધી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે ધૈર્ય રાખો. વગર કોઈ ઠોસ વિકલ્પે નોકરી છોડવાની ભૂલ ન કરતા, નહિંતર આર્થિક નુકસાન ઉઠાવવું પડી શકે છે.
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