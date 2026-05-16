આજે શનિવાર અને શનિ જયંતીનો શુભ સમન્વય, આવતીકાલ રવિવારથી પુરુષોત્તમ માસનો પ્રારંભ

આજે શનિવાર અને શનિ જયંતીનો શુભ સમન્વય રચાયો છે. દેવભુમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ભાણવડ તાલુકાના હાથલા ગામ પાસે શનિદેવનું જન્મસ્થળ હોવાની આસ્થા રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 7:41 AM IST

અમદાવાદ: આજે 16.05.2026ના જોગાનુજોગ શનિવાર શુભસંયોગ સાથે શનિજયંતિની અર્થાત્ શનિ અમાવસ્યાની પરંપરાગત ઉજવણી કરાશે. આ દિવસે જેઠ વદ અમાસ શનિવારે સવારે 5-11 વાગ્યાથી મોડી રાત્રીના 1:30 વાગ્યા સુધીની છે, અને આ દિવસે વટસાવિત્રી વ્રતની પણ ઉજવણી કરાશે. ત્યારે રવિવાર 17 મેથી 15 જૂન સોમવાર સુધી ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા,અર્ચના, કથા, કિર્તનના માસ એવા અધિક માસ અર્થાત પુરૂષોત્તમ માસની ઉજવણી થશે.

દેવભૂમિ દ્વારકાના ભાણવડ પાસે આવેલું છે શનિદેવનું પ્રાચીન મંદિર

સૌરાષ્ટ્રમાં દેવભુમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ભાણવડ તાલુકાના હાથલા ગામ પાસે શનિદેવનું જન્મસ્થળ હોવાની આસ્થા રહી છે. તો મહારાષ્ટ્રમાં શનિ શીંગણાપુર શનિદેવનું પ્રાચીન પ્રસિધ્ધ સ્થળ છે. રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્ર સહિત દેશભરમાં શનિદેવના અસંખ્ય મંદિરો આવેલા છે, જ્યાં આજે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મોટી સંખ્યામાં દર્શનાર્થે આવે છે.

આજે શનિવાર અને અમાસ હોય આ ઐતિહાસિક સ્થળે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં શનિભકતો ઉમટી રહ્યાં છે, ન માત્ર ગુજરાતના પરંતુ ભારતભરમાંથી અહીં દર્શનાર્થીઓ શનિદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે આવે છે અને પોતાની મનોકામના માટે પ્રાર્થના કરે છે.

અહીં શનિદેવની સાથો સાથ નવ ગ્રહ તેમજ પનોતી દેવીની પણ પ્રતિમા આવેલી છે અને એક માન્યતા મુજબ લોકો પોતાની પનોતી ઉતારવા અહીં પોતાના પહેરેલા ચંપલ મૂકી જતા હોય છે. તો અહીં આવેલા પવિત્ર કુંડના પાણીથી સ્નાન કરી શ્રદ્ધાળુઓ શની દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરતા જોવા મળે છે.હાથલાના શનિદેવ મંદિરના અવશેષો 1500 વર્ષથી પણ જુના છે. તો અહીં આવેલા ભક્તો શનિદેવતાની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા શનિદેવને તેલ, અડદ, કાળું કપડું, લોખંડ ધરી પૂજા અર્ચના કરી રહ્યા હતા.

ઉલ્લેખનીય છે કે શનિદેવ સમગ્ર સૃષ્ટિના તે સર્વોચ્ચ ન્યાયધીશ (ન્યાયના દેવતા) છે જે અકારણ કોઈને સજા નથી કરતા પણ પાપ કર્મો કરનારાને કડક સજા મળે તે સુનિશ્ચિત કરે છે. પૂણ્યકર્મ કરનારને શુભ ફળ આપે છે.શનિદેવને સરસવનું તેલ ચડાવાય છે, જે માટે કથા એવી છે કે રાવણે કેદ કરેલા શનિને હનુમાનજીએ છોડાવ્યા ત્યારે ઈજાગ્રસ્ત શનને સરસવનું તેલ લગાડાયું હતું. ત્યારથી આ પરંપરા મનાય છે.

