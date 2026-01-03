3 જાન્યુઆરી, 2026નું રાશિફળ: વૃશ્ચિક રાશિ સહિત આ રાશિના જાતકોને શનિવારે આર્થિક લાભ થશે
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોએ આજે પોતાની વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો જોઈએ. તેઓ બીમાર પડી શકે છે.
મેષ - આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. વિચારોમાં અસ્થિરતા તમને મૂંઝવણમાં મૂકશે. તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણ પ્રવર્તશે. તમે નવા કાર્યો કરવા માટે પ્રેરિત થશો. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. બૌદ્ધિક અને લેખન કાર્ય માટે આજનો દિવસ સારો છે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. તમે સમયસર લક્ષ્યો પૂરા કરવા માટે દબાણ અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધો સામાન્ય રહેશે, પરંતુ તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદો તમને પરેશાન કરી શકે છે.
વૃષભ - આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા અનિર્ણાયક વર્તનથી આજે તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમારા હઠીલા સ્વભાવને કારણે, કોઈની સાથેની સામાન્ય ચર્ચા પણ વિવાદમાં પરિણમી શકે છે. આજે મુસાફરીની યોજનાઓ પૂર્ણ નહીં થાય; તે રદ કરવી પડી શકે છે. આ તમારા માટે પણ ફાયદાકારક છે. લેખકો, કારીગરો અને કલાકારોને આજે તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળશે. પરિવાર સાથેનો નાનો વિવાદ વધી શકે છે. આ સમય દરમિયાન મૌન રહેવાથી સંઘર્ષ ટાળવામાં મદદ મળશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ ફળદાયી છે.
મિથુન - આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે આર્થિક રીતે ફાયદાકારક રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ખુશ અનુભવશો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની અને સારા કપડાં પહેરવાની તક મળશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે આનંદમાં દિવસ પસાર કરશો. તમને તેમના તરફથી ભેટ મળી શકે છે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. આજે નકારાત્મક વિચારો ટાળો. આજે લગ્નજીવન સારું રહેશે.
કર્ક - આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશેે. ચંદ્ર તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન બેચેન અને અશાંત રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ ઘરમાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ કરશે. તમારી નિર્ણય લેવાની શક્તિ નબળી રહેશે. વાતચીતમાં સાવધાની રાખો, નહીં તો સંઘર્ષનું જોખમ છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ થવાની અને આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચવાની શક્યતા છે. ગેરસમજ દૂર થતાં તમારું મન હળવું લાગશે.
સિંહ - આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો રહેશે. જોકે, અનિર્ણાયક માનસિકતાને કારણે, તમે કોઈ તક ગુમાવી શકો છો. તમારું મન ખોવાઈ જશે. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. બપોર પછી મિત્રોને મળવું સુખદ અને ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. તમે મિત્રો સાથે ક્યાંક બહાર જવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે ખરીદી પણ કરી શકો છો. વ્યવસાયમાં નફાકારક રહેશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે.
કન્યા - આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે બનાવેલી યોજનાઓ સાકાર થશે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ મળશે. ઉદ્યોગપતિઓ અને વ્યાવસાયિકો તેમના ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરે તેવી શક્યતા છે. સંપત્તિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. સરકાર તરફથી લાભ પ્રાપ્ત થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પારિવારિક જીવન શાંતિપૂર્ણ અને આરામદાયક રહેશે. તમારે સ્વસ્થતા અથવા વ્યવસાયિક હેતુ માટે વિદેશ પ્રવાસ કરવાની જરૂર પડી શકે છે.
તુલા - આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ પવિત્ર સ્થાનની યાત્રા કરી શકો છો અથવા મુલાકાત લઈ શકો છો. વિદેશ પ્રવાસ કરવા માંગતા લોકો અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી શકે છે. બાળકોની ચિંતા તમને પરેશાન કરશે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી ટેકો મળશે નહીં. કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. અણધાર્યા ખર્ચાઓ પણ થવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.
વૃશ્ચિક - આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. તમારી દિનચર્યા ઉપરાંત નવા કાર્યો હાથ ધરવા યોગ્ય નથી. તમે બીમાર પડી શકો છો, તેથી આજે તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો. તમને અણધાર્યા નાણાકીય લાભ મળશે. ચિંતા કરવાને બદલે, આજે ધ્યાન કરો. આધ્યાત્મિકતામાં સમય વિતાવવાથી માનસિક શાંતિ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યને જાળવવા માટે, બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. જો તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ હોય, તો તેને જાતે ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો.
ધન - આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. પાર્ટીઓ, પિકનિક, મુસાફરી, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને ભવ્ય કપડાં આ દિવસના મુખ્ય લક્ષણો હશે. તમે મનોરંજનની દુનિયામાં વ્યસ્ત રહેશો. નવા મિત્રોને મળવું રોમાંચક રહેશે. તમને તમારા લગ્ન જીવનમાં અપાર ખુશી મળશે. તમને જાહેરમાં માન અને ખ્યાતિ મળશે. બૌદ્ધિક વિચારોનું આદાન-પ્રદાન થશે. ભાગીદારી નફાકારક રહેશે. તમે મોટા રોકાણની યોજના બનાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં.
મકર - આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાય વિકાસ અને નાણાકીય આયોજન માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. તમે રિકવરી અથવા નાણાકીય વ્યવહારોમાં સફળ થશો. આયાત અને નિકાસમાં નફો થશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. કાનૂની ગૂંચવણોથી સાવધ રહો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા વિરોધીઓની ચાલાકી નિરર્થક રહેશે.
કુંભ - આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતા તમને આજે લેખન અને સર્જનાત્મક કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. તમારા વિચારો સ્થિર રહેશે નહીં અને સતત બદલાતા રહેશે. સ્ત્રીઓએ પોતાની વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. જો શક્ય હોય તો, મુસાફરી મુલતવી રાખવી જોઈએ. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારે અણધાર્યા ખર્ચાઓ માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર પડશે.
મીન - આજે 3 જાન્યુઆરી, 2026 શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારા ઘર અને વાહનને લગતા દસ્તાવેજોને ખૂબ કાળજીથી સંભાળવાની જરૂર પડશે. તણાવપૂર્ણ પારિવારિક વાતાવરણ ટાળવા માટે દલીલો ટાળો. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. સંપત્તિ અને પ્રતિષ્ઠાનું નુકસાન થઈ શકે છે. સ્ત્રીઓ સાથેની તમારી વાતચીતમાં સાવચેત રહો. તમને તાજગી અને ઉર્જાનો અભાવ લાગશે. મુસાફરી ટાળો. પાણીની નજીકની જગ્યાઓ ટાળો. વધુ પડતી ભાવનાત્મકતા ટાળો.
