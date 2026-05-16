16 મે, 2026 આજનું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો અઠવાડિયાના છેલ્લા દિવસે પોતાનું નસીબ ચમકતું જોશે
બધા જ જાતકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાનો દિવસ સાવધાનીપૂર્વક વિતાવે.
Published : May 16, 2026 at 7:08 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 16 મે, 2026 ના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આ શુભ દિવસ તમારા મન અને શરીરને સ્થિર રાખશે. આ તમને પ્રેરિત રાખશે. તમને નવું કામ પણ મળી શકે છે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ પણ આગળ વધશે. નાણાકીય લાભ આગામી સમયમાં થશે. પરિવારમાં આનંદ અને ખુશી રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે જૂના મતભેદો દૂર થશે. ઘરે મિત્રો અને સંબંધીઓનું આગમન આનંદ લાવશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. તમે આખો દિવસ ઉર્જાવાન અને તાજગીભર્યા રહેશો.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 16 મે, 2026 ના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. તમે વિવિધ ચિંતાઓનો અનુભવ કરી શકો છો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. જો શક્ય હોય તો, આજે આરામ કરો. પરિવાર અને મિત્રો સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમારા ઘણા કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે. ઉતાવળથી નુકસાન અથવા અકસ્માત થઈ શકે છે. કોઈ કારણસર ખર્ચ પણ વધુ થશે. આજે તમારી મહેનતનું ખાસ પરિણામ નહીં મળે. કોઈ બાબતમાં ગેરસમજ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 16 મે, 2026 ના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. સામાજિક, નાણાકીય અને પારિવારિક ક્ષેત્રમાં લાભ થવાની સંભાવના છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે અને તેમના પર પૈસા પણ ખર્ચ થશે. સુંદર સ્થળની યાત્રાનું આયોજન કરવાથી દિવસ આનંદથી ભરાઈ જશે. અપરિણીત લોકો માટે, જીવનસાથીની શોધ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારી પત્ની અને પુત્ર સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 16 મે, 2026 ના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન તમારા ઉત્સાહને બમણો કરશે. તમને પગાર વધારો કે પ્રમોશનના સમાચાર પણ મળી શકે છે. તમારી માતા અને પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે તમારા સંબંધો ગાઢ બનશે. પ્રતિષ્ઠામાં વધારો તમને ખુશ કરશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સરકારી કામ અનુકૂળ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સમય ફાયદાકારક છે.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 16 મે, 2026 ના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમે પૂર્વ-આયોજિત કાર્યો માટે વધુ પ્રયત્ન કરશો. તમારું વર્તન ન્યાયી રહેશે. તમે ધાર્મિક અને શુભ કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેવાની શક્યતા વધુ રહેશે. આજે તમે ગુસ્સે થશો, તેથી સાવચેત રહો. તમને વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ તરફથી સમાચાર મળશે. બાળકો અને વ્યવસાય સંબંધિત સમસ્યાઓને કારણે તમારું મન પરેશાન રહેશે.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 16 મે, 2026 ના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમને તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, ખાસ કરીને બહારના ખોરાક અને પીણાંથી દૂર રહેવાની. આજે તમને ગુસ્સો આવવાની શક્યતા રહેશે. બીજાઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. તમારી વાણીમાં ગુસ્સો ટાળો. ખાસ કરીને પરિવારના સભ્યો સાથે ગરમાગરમ ચર્ચા ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. જળાશયોથી દૂર રહો. આજે પૈસાનો ખર્ચ વધુ રહેશે. નિયમો વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
તુલા - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 16 મે, 2026 ના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદ અને મનોરંજનનો રહેશે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. તેમની સાથે રહીને તમને આનંદ થશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોનો સાથ મુસાફરી દરમિયાન તમારા આનંદને બમણો કરશે. નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવા અથવા પહેરવાની તકો મળશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ઉર્જા અનુભવશો. જાહેર માન-સન્માન વધશે. તમે સારા ભોજન અને વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો. વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 16 મે, 2026 ના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. આનાથી તમને રાહત મળશે. શારીરિક અને માનસિક તાજગી તમને કામ પ્રત્યે ઉત્સાહી રાખશે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે, તેથી તમે નાના ખર્ચાઓની પણ ચિંતા કરશો નહીં. મિત્રો સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના વિવાદનો ઉકેલ તમને આનંદ આપશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.
ધન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 16 મે, 2026 ના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈપણ મુસાફરી યોજનાઓથી દૂર રહો. કામ પર સફળતાનો અભાવ તમને હતાશ અને ગુસ્સે કરી શકે છે. અન્ય લોકો સાથે દલીલ કરવાને બદલે, મૌન રાખો. પેટમાં તકલીફ સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. વિવાદો અથવા ચર્ચાઓ તમારી સમસ્યાઓમાં વધારો કરી શકે છે. તમારા બાળકો વિશે ચિંતા તમને ચિંતિત રાખશે. બપોર પછી વસ્તુઓ બદલાશે. રોમાંસ અને નાણાકીય લાભ માટે સારો સમય.
મકર - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 16 મે, 2026 ના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. પ્રતિકૂળતાઓનો સામનો કરો. નિરાશામાં બેસી રહેવાથી નકારાત્મકતા આવશે. કૌટુંબિક વિવાદો તમારા મનને પરેશાન કરશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો પણ ઉભા થઈ શકે છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યથી ચિંતા થઈ શકે છે. જાહેર જીવનમાં બદનામી તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડશે. પૂરતા આરામ અને ઊંઘનો અભાવ ખરાબ સ્વાસ્થ્ય તરફ દોરી જશે. તમારી તાજગી અને ઉર્જાનો અભાવ રહેશે. મિત્રો તરફથી નુકસાનનો ભય છે. આજે કામ પર ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 16 મે, 2026 ના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ચિંતાથી મુક્તિ અનુભવશો. તમારો ઉત્સાહ વધશે. કામ પર તમારી ઉર્જા સામાન્ય કરતાં વધુ રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે કોઈ નવા વ્યક્તિને મળી શકો છો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી લાભ થઈ શકે છે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત અથવા પ્રવાસનો આનંદ માણી શકશો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિની નિકટતા અને લગ્ન જીવનની મધુરતાનો આનંદ માણશો. તમે નાણાકીય લાભ અને સામાજિક સન્માનનો અનુભવ કરશો.
મીન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 16 મે, 2026 ના રોજ મેષ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરો. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોઈની સાથે દલીલો અથવા ઝઘડા ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. તમારે તમારી ખાવાની આદતોમાં સંયમ રાખવાની જરૂર છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો શક્ય છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મેળવવા માટે, આજે તમારે તમારા પ્રિયજનના મંતવ્યોનો આદર કરવો જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ સિવાય અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ રસ લેશે.