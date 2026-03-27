27 માર્ચ, 2026 નું રાશિફળ: શુક્રવારે કર્ક રાશિ માટે ખર્ચ વધશે, દિવસનો આનંદ માણો
આજે આ રાશિના બધા કામ સમયસર પૂર્ણ થશે. વિગતવાર વાંચો.
Published : March 27, 2026 at 7:09 AM IST
મેષ - કોઈપણ નવા કાર્ય શરૂ કરવા માટે સવાર અનુકૂળ રહેશે. આજે સરકારી લાભ થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં નફાકારકતા રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ રહેશે. તમારી આવક અને ખર્ચ સંતુલિત રહેશે. તમારા વિચારો ઝડપથી બદલાશે. બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં પડી શકો છો, જેના કારણે ઘણા કાર્યો અધૂરા રહી જશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે શાંતિપૂર્ણ સાંજ વિતાવી શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને સકારાત્મક અનુભવો થશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવશો.
વૃષભ - આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત તમને આનંદ લાવશે. આજે તમે રોકાણનું આયોજન કરવામાં વ્યસ્ત રહેશો. જોકે, તમારે કાળજીપૂર્વક રોકાણ કરવું જોઈએ. બપોર પછી તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી રહેશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સારો સમય છે. તમે વ્યવસાયમાં તમારી મહેનતનું ફળ પણ મેળવશો. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન - નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી, આજનો દિવસ નફાકારક છે. મિત્રો અને પરિવારના સહયોગથી, મુશ્કેલ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને સારા ખોરાક અને કપડાંની પણ સુવિધા મળશે. જો તમે કોઈ નકારાત્મક વિચારો રાખો છો, તો કંઈ થશે નહીં. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓએ પોતાના કામને બોજ ગણવાને બદલે આનંદથી કરવું જોઈએ. અનુકૂળ વ્યવસાયિક વાતાવરણ આનંદ લાવશે. આ એક રોમાંચક અને તાજગીભર્યો દિવસ છે, તેથી તેનો આનંદ માણો.
કર્ક - આજે આવક ઓછી અને ખર્ચ વધુ રહેશે. તમને આંખમાં દુખાવો અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં હોઈ શકો છો. બપોર પછી તમારી સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવવા લાગશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. પરિવાર સાથે દિવસ ખુશીથી પસાર થશે. નકારાત્મકતાને દૂર રાખો. તમને ઓફિસનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો અનુભવ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ છે.
સિંહ - આજે તમે ગુસ્સા અને જુસ્સાની લાગણીઓનો અનુભવ કરશો. અન્ય લોકો સાથે તમારી વાતચીતમાં સાવચેત રહો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ સારો નથી. તમે ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે, પરંતુ બપોરે તમે ખુશ અનુભવશો. આજે કામ પર કામનો ભાર વધારે હોઈ શકે છે. તમે મિત્રો સાથે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મેળવવા માટે, તમારે આજે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરવાની જરૂર પડશે.
કન્યા - તમારો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. પરિવાર સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો તેમના ઉપરી અધિકારીઓથી ખુશ થશે. બપોરે તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. કોઈ પણ બાબતમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો. લગ્નયોગ્ય વ્યક્તિઓ સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકશે. આજે એક નવો સંબંધ પણ શરૂ થઈ શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. આ તમારા માટે લાભનો સમય છે, પરંતુ વધુ પડતા લોભી બનવાનું ટાળો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે.
તુલા - આજે સવારે, તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. તમે શારીરિક રીતે થાકેલા અને આળસ અનુભવશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી નાખુશ રહેશે. તમે સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. તમારા બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, પરંતુ બપોરે ઓફિસનું વાતાવરણ સુધરશે. કોઈ ઉપરી અધિકારીના આશીર્વાદથી તમને ફાયદો થશે. સાથીદારોના સહયોગથી તમે તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો. સામાજિક ક્ષેત્રમાં માન-સન્માન મેળવવાની તકો પણ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક - આધ્યાત્મિકતા અને પ્રાર્થના તમને દુર્ભાગ્ય ટાળવામાં મદદ કરશે. આજે તમે અસ્વસ્થ રહેશો. બધા સાથે સારું વર્તન રાખો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. વ્યવસાયમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની કોઈપણ યોજના ટાળો. ભાગીદારીના કામમાં સાવચેત રહો. તમે તમારા માતાપિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થઈ શકે છે.
ધન - આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર દિવસ રહેશે. સવારે તમે આનંદ અને મનોરંજનથી ભરપૂર રહેશો. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. નકારાત્મક વિચારો તમને બપોરે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી રોકશે. આ સમય દરમિયાન, કામ સંબંધિત જૂની ચિંતા અચાનક ફરી ઉભરી આવશે. તમે કોઈ પર ગુસ્સે થઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે વધુ પડતા દલીલો ટાળો. આધ્યાત્મિકતા શાંતિ લાવશે.
મકર - આજે, તમને તમારા પ્રિય મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે બહાર જવાનું મન થશે. તમને વાહનનો આનંદ મળશે અને માન મળશે. બપોરે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય થોડું ઘટશે. તમે વધુ પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે ગુસ્સે થશો. કામ પર સહકાર્યકરો અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ શક્ય છે. નકારાત્મક વિચારો ટાળો. દિવસ ધીરજથી પસાર કરો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે.
કુંભ - આજે, તમને તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા મળશે. તમારી ખ્યાતિ વધશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. બપોરે, તમને મનોરંજન અને ખરીદીમાં રસ રહેશે. તમે મિત્રો સાથે સારો સમય વિતાવશો. તમે પરિવાર સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. આ તમારા માટે ફાયદાકારક સમય છે. તમે કામ પર સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.
મીન - આજનો દિવસ સારો રહેશે. કલામાં તમારી રુચિ વધશે. મિત્રોને મળવાથી આનંદ થશે. મિત્રો કે સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ અને ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. બપોરે આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. બપોરે ગુસ્સો પણ વધી શકે છે. તમારા વિચારો અને શબ્દોમાં સંયમ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. તમને તમારા વિરોધીઓ સામે સફળતા મળશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ દિવસ સારો છે.