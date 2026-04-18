18 એપ્રિલ, 2026 આજનું રાશિફળ: મકર રાશિના લોકોએ શનિવારે પોતાનો દિવસ સાવધાનીપૂર્વક વિતાવવો અને સંઘર્ષ ટાળવો
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોએ આજે પ્રતિકૂળતાનો અનુભવ કરવો જોઈએ, જેના કારણે ચિંતા થશે.
Published : April 18, 2026 at 7:14 AM IST
મેષ - શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ અનુકૂળ સંજોગોથી ભરેલો રહેશે. તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા તમને આનંદ આપશે. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ નફાકારક સાબિત થશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથેની મુલાકાત ઘરના વાતાવરણને આનંદ અને ખુશીથી ભરી દેશે. તમને સારા કપડાં અને ભોજન મળશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ દિવસ સારો છે.
વૃષભ - શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે સાવધ રહેવાની જરૂર છે. તમારું મન ચિંતાઓથી ભરેલું રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે, ખાસ કરીને આંખની સમસ્યાઓ સાથે. પ્રિયજનો અને પરિવાર સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે, જેના કારણે અપરાધભાવની લાગણી થાય છે. કામ અધૂરું રહી શકે છે. નવું કામ શરૂ કરવાને બદલે, અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો. ખર્ચ વધશે. પૂરતું મહેનતાણું ન મળવાથી નિરાશા થશે. તમે તમારા વડીલોની સલાહ લીધા વિના ખોટા નિર્ણયો લઈ શકો છો.
મિથુન - શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમને વિવિધ લાભો લાવશે. તમને તમારા પુત્ર અને પત્ની તરફથી ફાયદાકારક સમાચાર મળશે. મિત્રો સાથેની મુલાકાતો તમને આનંદ આપશે. ઉદ્યોગપતિઓને આવકમાં વધારો જોવા મળશે. કામ પર ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓ દયાળુ રહેશે. લગ્નમાં રસ ધરાવતા લોકોને જીવનસાથી મળવાની શક્યતા છે. સ્ત્રી મિત્રોને લાભ થશે. આનંદપ્રદ પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક - શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે, કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે અને તમારું મનોબળ વધારશે. તમને પ્રમોશન અથવા પદોન્નતિ મળવાની શક્યતા છે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. માન-સન્માનમાં વધારો થવાથી ખુશી મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સરકારી કામ પણ સારી રીતે પૂર્ણ થશે. આજે તમે કોઈપણ બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. આ તમારા માટે લાભદાયી સમય રહેશે. જોકે, તમારે પૈસા રોકાણ કરતા પહેલા ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ.
સિંહ - શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમારો આક્રમક સ્વભાવ અને ગુસ્સો તમને કોઈપણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. તમારા અહંકારને કારણે તમને દલીલો દરમિયાન કોઈની નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ઉતાવળિયા નિર્ણયોને કારણે નુકસાન થવાનું જોખમ છે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં અવરોધો તમને તમારા સોંપાયેલ કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં રોકશે. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક પરિસ્થિતિ માટે, તમારે તમારા પ્રિયજનની લાગણીઓને પણ પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ.
કન્યા - શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારી ખાવા-પીવાની આદતો પર ખાસ ધ્યાન આપવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે ગુસ્સે અને જુસ્સાથી પીડાશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આજે વધુ પડતું કામ તમને ચીડિયા બનાવી શકે છે. તમારે તમારી વાણી પર પણ સંયમ રાખવાની જરૂર છે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. નિયમો વિરુદ્ધના કોઈપણ કાર્યોને કારણે સમસ્યાઓ ન સર્જાય તેનું ધ્યાન રાખો. ખર્ચ વધુ રહેશે. આજે તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ અસંતોષ અનુભવાશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદોનું ફરીથી મૂલ્યાંકન કરી શકો છો.
તુલા - શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ સફળતા અને આનંદથી ભરેલો રહેશે, જે આખો દિવસ આનંદ લાવશે. તમે જાહેર જીવનમાં સફળતા અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરશો. મિત્રોના મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચ થશે. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદશો અને તેમને પહેરવાની તક મળશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે સારા ભોજન અને વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો. પ્રેમ સંબંધો માટે દિવસ શુભ રહેશે.
વૃશ્ચિક - શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. આજે તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથે મિત્રતા કરી શકો છો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અકબંધ રહેશે. ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રહેશે. બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થતો જણાશે. તમે વિરોધીઓ અને શત્રુઓને હરાવી શકશો. કામ પર તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. મિત્રો સાથે મુલાકાત થશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વધુ પડતા ઉત્સાહથી કામ બગાડશો નહીં. ધીરજ અને સમજણથી કામ કરો.
ધન - શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને મુસાફરી ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્ય અને અભ્યાસ વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. સખત મહેનત છતાં, તમે તમારા કાર્યમાં સફળતા મેળવી શકશો નહીં. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. બપોર પછી, તમને સાહિત્ય અને કલામાં રસ રહેશે. તમારા મનમાં કલ્પનાના મોજા ઉભરશે. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરો. આ રોમાંસ માટે સારો સમય છે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે રોમેન્ટિક ક્ષણોનો આનંદ માણી શકશો.
મકર - શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ પ્રતિકૂળતાઓથી ભરેલો રહેશે, જે ચિંતાનું કારણ બનશે. તમારા શરીરમાં ઉર્જા અને તાજગીનો અભાવ રહેશે. જાહેર જીવનમાં બદનામી થવાની સંભાવના છે. તમે છાતીમાં દુખાવાની ફરિયાદ કરી શકો છો. ગૌણ અધિકારીઓ સાથે કામ કરતી વખતે તમારા વર્તન પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો. વિદ્યાર્થીઓનું મન ભટકશે અને તેઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં.
કુંભ - શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. ચિંતાના વાદળો દૂર થતાં તમે હળવાશ અનુભવશો. તમે ઉત્સાહિત અનુભવશો, જેનાથી દિવસ આનંદપ્રદ બનશે. ભાઈ-બહેનો અને પ્રિયજનો સાથે તમારી વાતચીત વધશે. તમે આજે મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ પણ બનાવી શકો છો. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે પરિવાર સાથે તહેવારોની ખરીદી માટે બહાર જઈ શકો છો. તમારે આજે તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે, નહીં તો તમને પાછળથી પસ્તાવો થશે.
મીન - શનિવાર, 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય આયોજન માટે આજનો દિવસ શુભ છે. નિર્ધારિત કાર્યો પૂર્ણ થશે. આવકમાં વધારો થશે. તમે આજે રોકાણનું પણ આયોજન કરી શકશો. ઘર, જમીન અથવા વાહન સંબંધિત કાગળકામમાં પણ નસીબ તમારી સાથે રહેશે. પરિવારમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને તમે સ્વસ્થ મન જાળવી શકશો. જોકે, કોઈપણ કામમાં ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. બાળકો અંગેની ચિંતાઓ દૂર થશે.