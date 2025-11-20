ચાર દિવસની લાંબી પ્રક્રિયા પછી વૈકુંઠ ધામના કપાટ થાય છે બંધ, સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરે છે રાવળ, જાણો પ્રાચીન કથા
બદ્રીનાથ ધામના કપાટ 25 નવેમ્બરે બંધ કરવામાં આવશે. જ્યારે દરવાજા બંધ કરવાની પ્રક્રિયા 21 નવેમ્બરથી શરૂ થશે.
Published : November 20, 2025 at 5:35 PM IST
દેહરાદૂન : ઉત્તરાખંડની ચાર ધામ યાત્રા તેના અંતને આરે છે. ચાર તીર્થસ્થળોમાંથી, ગંગોત્રી, યમુનોત્રી અને કેદારનાથના કપાટ ઓક્ટોબરમાં બંધ કરવામાં આવ્યા હતા. વૈકુંઠ ધામ અને બદ્રીનાથ ધામના કપાટ 25 નવેમ્બરે બંધ થશે. જોકે, બંધ કરવાની પ્રક્રિયા ચાર દિવસ અગાઉથી શરૂ થશે. જોકે, આ પરંપરાઓ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે.
21 નવેમ્બરે બદ્રીનાથ ધામ ખાતે પંચ પૂજાની ધાર્મિક વિધિઓ શરૂ થશે
બદ્રીનાથ ધામના કપાટ બંધ કરવાની શરૂઆત 25 નવેમ્બરે બપોરે 2:56 વાગ્યે થશે. આ પરંપરા માત્ર ધાર્મિક મહત્વ જ નહીં પરંતુ ભક્તોની ઊંડી શ્રદ્ધા અને ભક્તિનું પણ પ્રતીક છે. 21 નવેમ્બરે ઔપચારિક પૂજા સાથે સમાપન પ્રક્રિયા શરૂ થશે. પ્રથમ તબક્કો ભગવાન ગણેશની વિશેષ પૂજાથી શરૂ થશે. પૂજાની શરૂઆત સાથે, બદ્રીનાથ ધામમાં સ્થિત પ્રાચીન ગણેશ મંદિરના કપાટ પહેલા બંધ કરવામાં આવશે, જે આ અનોખી પરંપરાનું પ્રથમ પગલું છે. આ દિવસ એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ભગવાન ગણેશને આરંભકર્તા માનવામાં આવે છે અને ધાર્મિક વિધિ તેમની સાથે શરૂ થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે ભગવાન બદ્રીનાથ ગણેશની પૂજા કર્યા પછી જ વૈકુંઠ અથવા આરામ કરશે.
બદ્રીનાથ પૂજારી સમાજના પ્રમુખ આશુતોષ ડિમરીએ બદ્રીનાથના દરવાજા બંધ કરવાની પ્રક્રિયા વિશે જણાવ્યું હતું કે, બીજો તબક્કો 22 નવેમ્બરના રોજ થશે. ભગવાન કેદારેશ્વર અને આદિ ગુરુ શંકરાચાર્યના આહ્વાન પછી, તેમના મંદિરોના કપાટ બંધ કરવામાં આવશે. બંને મંદિરો બદ્રીનાથ ધામ સંકુલની અંદર સ્થિત છે. મંદિરના કપાટ બંધ થાય તે પહેલાં, બધા દેવતાઓને સંપૂર્ણ સન્માન આપવામાં આવશે અને વિદાય આપવામાં આવશે. -આશુતોષ ડિમરી, પ્રમુખ, પુજારી સમાજ
વેદ-પાઠ પૂર્ણાહુતિ અને પુસ્તક બંધી
23 નવેમ્બરનું વિશેષ પૌરાણિક મહત્વ છે. આ દિવસે, પરંપરાગત રીતે વૈદિક ગ્રંથોનું પ્રતીક માનવામાં આવતા ખાંડુ (ખડક) ગ્રંથ બંધ રહેશે. આ પરંપરા એવી માન્યતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે 23 નવેમ્બરથી 25 નવેમ્બર સુધી વેદ પાઠ થશે નહીં. આમ, શાસ્ત્રોનો અવાજ બંધ થઈ જાય છે. 24 નવેમ્બરના રોજ, શ્રી મહાલક્ષ્મીનું આહ્વાન કરવામાં આવશે. 25 નવેમ્બરની સવારે, ભગવાન બદ્રી વિશાલની પવિત્ર મૂર્તિને પીળા ફૂલોથી શણગારવામાં આવશે અને શણગારવામાં આવશે. આ શણગારનું ઊંડું મહત્વ છે, કારણ કે તે બંધી વિધિના અંતિમ તબક્કાની તૈયારીનું પ્રતીક છે.
બદ્રીનાથ ધામમાં કપાટ બંધ થાય તે પહેલાં બીજી એક પરંપરા છે. ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પૂજારી (રાવળ) સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરે છે. આ એક સમૃદ્ધ અને પ્રતીકાત્મક વિધિ છે જેમાં દેવી લક્ષ્મીને મિત્રના રૂપમાં ગર્ભગૃહમાં આવકારવામાં આવે છે. આ વિધિમાં, દેવી લક્ષ્મી ભગવાન વિષ્ણુ અથવા ભગવાન વૈકુંઠ સાથે ગર્ભગૃહમાં બિરાજમાન છે. આ વિધિ દરમિયાન, સાડી પહેરેલો અને સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરેલો રાવલ, દેવી લક્ષ્મીનું ગર્ભગૃહમાં સ્વાગત કરે છે, જાણે કોઈ મિત્ર સાથે. લક્ષ્મી ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ કરે પછી, કુબેર, ઉદ્ધવ અને ગરુડને મૂર્તિ પૂજા માટે બહાર લાવવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે લક્ષ્મીના આગમન પછી, ત્રણેયની પૂજા ગર્ભગૃહની બહાર કરવામાં આવે છે. આ વિધિઓ ખૂબ જ રસપ્રદ અને મહત્વપૂર્ણ પાસાં સાથે, ખૂબ જ આધ્યાત્મિક મહત્વ સાથે કરવામાં આવે છે.
મુખ્ય પૂજારી દ્વારા સ્ત્રી વેશ ધારણ કરીને ગર્ભગૃહમાં દેવી લક્ષ્મીને સ્થાપિત કરવાની પરંપરા માતા દેવીની પૂજા અને ભક્તોમાં આધ્યાત્મિક ભક્તિની ભાવનાને મજબૂત બનાવે છે. આ પ્રતીકાત્મક ભાષા છે, જે દર્શાવે છે કે દેવી લક્ષ્મી (સમૃદ્ધિ, ભક્તિ) અને ભગવાન બદ્રી વિશાલ (સંયમ, તપસ્યા) નું જોડાણ એક ચક્ર પૂર્ણ કરે છે. -આશુતોષ ડિમરી, પૂજારી, બદ્રીનાથ ધામ
બંધ અને સ્થાનાંતરણ
25 નવેમ્બરના રોજ બપોરે 2:56 વાગ્યે, પંચ પૂજા (અંતિમ વિધિ) ના સમાપન સમયે બદ્રીનાથ ધામના કપાટ શિયાળાની ઋતુ માટે બંધ કરવામાં આવશે. આ સમય મંદિર સમિતિ દ્વારા પરંપરાગત કેલેન્ડર ગણતરીઓના આધારે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. બંધ થયા પછી, મૂર્તિઓ અને દેવતાઓને નિર્ધારિત સ્થાન પર ખસેડવામાં આવે છે. કુબેર અને ઉદ્ધવના દેવતાઓને છ મહિનાની પૂજા માટે પાંડુકેશ્વરના યોગ ધ્યાન બદ્રી મંદિરમાં મૂકવામાં આવશે. શિયાળાની પૂજા માટે જોશીમઠના નરસિંહ મંદિરમાં ગરુડ અને આદિ શંકરાચાર્યનું સિંહાસન સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા માત્ર ભક્તોની શ્રદ્ધાનું પ્રતીક નથી પણ હવામાનની મુશ્કેલીઓને કારણે મંદિર બંધ થવાના કારણોને પણ પ્રકાશિત કરે છે. શિયાળા દરમિયાન હિમાલય ક્ષેત્રમાં એટલી તીવ્ર હિમવર્ષા થાય છે કે ખુલ્લું મંદિર અને નિયમિત પૂજા શક્ય નથી.
પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક મહત્વ વિશે બદરી-કેદાર મંદિર સમિતિના પ્રમુખ હેમંત દ્વિવેદી કહે છે
દર વર્ષે વિજયાદશમીના દિવસે, પંચાંગ અને ધાર્મિક સ્ત્રોતોની સલાહ લીધા પછી મંદિરની સમાપ્તિ તારીખ નક્કી કરવામાં આવે છે. દરવાજા બંધ થયા પછી, મંદિરમાં સતત પ્રજ્વલિત થતી શાશ્વત જ્યોતને આગામી છ મહિના સુધી પ્રજ્વલિત રાખવામાં આવે છે. ઇતિહાસમાં એવો પણ ઉલ્લેખ છે કે મુખ્ય દેવતા, બદ્રીનારાયણની મૂર્તિ શિયાળા દરમિયાન જોશીમઠના નરસિંહ મંદિરમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે. આમ, શ્રદ્ધાની સાતત્ય જાળવી રાખીને, તેમના પ્રતિનિધિ સ્વરૂપની પૂજા ત્યાં ચાલુ રહે છે. -હેમંત દ્વિવેદી, પ્રમુખ, બદ્રી-કેદાર મંદિર સમિતિ
આધ્યાત્મિક સંદેશ અને ભક્તોની ભાગીદારી પર ધર્માચાર્ય પ્રતીક મિશ્રા પુરી કહે છે
આ પ્રાચીન પરંપરા સૂચવે છે કે દેવતાઓ પણ તપસ્યા માટે વિરામ લે છે. ભક્તો માટે, આ આત્મ-ચિંતન અને તેમની શ્રદ્ધાની કસોટીનો સમય છે. લાખો ભક્તો સમાપન સમારોહમાં ભાગ લે છે. આ દિવસ ભક્તિ મંત્રોચ્ચાર અને ભવ્ય ફૂલોની સજાવટ દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે. પાછલા વર્ષોમાં, સમાપન સમારોહ દરમિયાન હજારો ભક્તો હાજર રહ્યા છે. આ સમય દરમિયાન, મંદિરને ક્વિન્ટલ ફૂલોથી શણગારવામાં આવે છે, જે બદ્રીનાથનું વાતાવરણ વધુ ભક્તિમય બનાવે છે. -પ્રતીક મિશ્રા પુરી, ધર્માચાર્ય
આ વર્ષે ઘણા રેકોર્ડ તૂટ્યા
એ નોંધવું જોઈએ કે આ વર્ષે આપત્તિ હોવા છતાં, બદ્રીનાથ સહિત ચાર પવિત્ર તીર્થસ્થાનોની મુલાકાત લેનારા ભક્તોની સંખ્યાએ રેકોર્ડ બનાવ્યો. આ વર્ષે, 50.74 મિલિયનથી વધુ ભક્તો ચાર ધામ યાત્રા પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે. બદ્રીનાથ યાત્રા પૂર્ણ થવામાં પાંચ દિવસ બાકી છે.
