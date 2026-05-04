4 મે 2026નું પંચાંગ: સોમવારે શુભ મૂહૂર્તમાં કરો ભોલેનાથની પૂજા, મળશે આશીર્વાદ
જેઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓ માટે સારો છે.
Published : May 4, 2026 at 7:39 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 4 મે, 2026, જેઠ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા તિથિ છે. આ તિથિના દેવતા અગ્નિ છે. આ તિથિ નવા બાંધકામ તેમજ કોઈપણ કલાત્મક પ્રવૃત્તિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
4 મેનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જ્યેષ્ઠા
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
- યોગ: પરિધાન
- નક્ષત્ર: અનુરાધા
- કરણ: વણીજ
- ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ: મેષ
- સૂર્યોદય: 05:37:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:58:00 PM
- ચંદ્રોદય: 21:42
- ચંદ્રાસ્ત: 06:52
- રાહુ કાલ: 07:17 થી 08:58
- યમગંધા: 10:38 થી 12:18
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. વૃશ્ચિક રાશિમાં આ નક્ષત્ર 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે 12 આદિત્યોમાંના એક છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત ચંદ્ર અને અનુરાધા નક્ષત્ર આજે સંબંધોમાં સંતુલન અને સહયોગ દર્શાવે છે. શનિનો પ્રભાવ ધીરજ, શિસ્ત અને સખત મહેનત દ્વારા કાર્યમાં સફળતાની શક્યતા બનાવે છે. મિત્રદેવનો પ્રભાવ મિત્રતા, સહયોગ અને સકારાત્મક સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે આ સારો સમય બનાવશે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે 7:17 થી 8:58 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
