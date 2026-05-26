26 મે, 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે રાહુ કાળથી દૂર રહો, શુભ મુહૂર્ત દરમિયાન ભગવાન બજરંગબલીની કરો પૂજા

જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષ દરમિયાન એકાદશી તિથિના રક્ષક દેવતા બ્રહ્માંડના પાલનહાર ભગવાન વિષ્ણુ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 6:54 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 26 મે, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિના દરમિયાન શુક્લ પક્ષની એકાદશી તિથિ છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ તિથિના પ્રમુખ દેવ છે. આ દિવસ લગ્ન સમારોહ માટે તેમજ આત્મ-નિયંત્રણ અને ઉપવાસ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. વધુમાં, સંપત્તિ અને નાણાકીય સમૃદ્ધિ ઉત્પન્ન કરવાના હેતુથી પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવા માટે આ એક અનુકૂળ સમય છે.

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠા
  • પક્ષ: શુક્લ પક્ષ એકાદશી
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિ: શુક્લ પક્ષ એકાદશી
  • યોગ: સિદ્ધિ
  • નક્ષત્ર: હસ્ત
  • કરણ: વનીજા
  • ચંદ્ર રાશિ: કન્યા (કન્યા)
  • સૂર્ય રાશિ: વૃષભ (વૃષભ)
  • સૂર્યોદય: 05:24:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 07:12:00
  • ચંદ્રોદય: 14:55
  • ચંદ્રાસ્ત: 02:32 (27 મેના રોજ)
  • રાહુકાલ: 15:45 થી 17:28
  • યમગંડ: 10:34 થી 12:18

આજનું નક્ષત્ર:

આજે, ચંદ્ર કન્યા રાશિ કન્યા અને હસ્ત નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં સવારે 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા સૂર્ય છે, જ્યારે તેનો શાસક ગ્રહ ચંદ્ર છે. આજનું આકાશી સંરેખણ કૌશલ્ય, ચોકસાઈ અને કાર્યમાં કાર્યક્ષમતા દર્શાવે છે. ચંદ્રના પ્રભાવ હેઠળ, મન કેન્દ્રિત રહેશે, જેનાથી વિવિધ કાર્યોમાં નિપુણતા વધશે. વધુમાં, સૂર્યનો પ્રભાવ આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ ક્ષમતાઓને વધારશે, જેનાથી સફળતા માટે અનુકૂળ તકો ઊભી થશે.

આજ માટે અશુભ સમય:

આજે, રાહુકાલ કાળ 15:45 થી 17:28 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય અંતરાલને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવાથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

