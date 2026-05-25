25 મે, 2026નું પંચાંગ: સોમવારે શુભ મુહૂર્તમાં કરો ભગવાન ભોલેનાથની પૂજા, આશીર્વાદ મળશે
જેઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દશમી તિથિ ભગવાન શિવની સેનાના સેનાપતિ વીરભદ્રના શાસન હેઠળ હોય છે.
Published : May 25, 2026 at 6:53 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 25 મે, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિના દરમિયાન શુક્લ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવની સેનાના મુખ્ય સેનાપતિ વીરભદ્ર દ્વારા સંચાલિત થાય છે. આ દિવસ શુભ વિધિઓ કરવા અને નવી ઇમારતોના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
25 મે 2026નું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જ્યેષ્ઠા
- પક્ષ: શુક્લ પક્ષ દશમી
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ દશમી
- યોગ: વજ્ર
- નક્ષત્ર: ઉત્તરા ફાલ્ગુની
- કરણ: તૈતિલા
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ (સિંહ)
- સૂર્ય રાશિ: વૃષભ (વૃષભ)
- સૂર્યોદય: 05:24:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 07:11:00
- ચંદ્રોદય: 14:00
- ચંદ્રાસ્ત: 02:03 (મે 26)
- રાહુકાલ: 07:08 થી 08:51
- યમગંડા: 10:34 થી 12:18
આજનું નક્ષત્ર
આજે, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને ઉત્તર ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 26°40' થી કન્યા રાશિમાં 10° સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા આર્યમાન છે, અને તેનો સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય છે. આ એક સ્થિર (સ્થિર) પ્રકૃતિનું નક્ષત્ર છે. આજે, તે સ્થિરતા, જવાબદારીની ભાવના અને સંબંધોમાં સંતુલનનો સંકેત આપે છે. સૂર્યના પ્રભાવ હેઠળ, આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ ક્ષમતાઓમાં વધારો થશે, જેનાથી વ્યક્તિના પ્રયત્નોમાં પ્રગતિ માટે અનુકૂળ તકો ઊભી થશે. આ નક્ષત્રના નિશ્ચિત સ્વભાવને જોતાં, આ સમયગાળો લાંબા ગાળાની યોજનાઓ અને મહત્વપૂર્ણ કાર્યો કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
આજનો અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ સમયગાળો સવારે 07:08 થી સવારે 08:51 સુધી રહેશે. તેથી, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય અંતરાલ દરમિયાન આવું કરવાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ જેવા સમયગાળાઓ ટાળવા જોઈએ.
