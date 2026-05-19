19 મે, 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે બજરંગબલીની પૂજા કરો, તમને આશીર્વાદ મળશે

જ્યેષ્ઠ મહિના દરમિયાન શુક્લ પક્ષની તૃતીયા તિથિ પર મુકદ્દમા અને વિવાદોથી દૂર રહો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 6:48 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 19 મે, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષનો તૃતીયા (ત્રીજો દિવસ) છે. આ તિથિ (ચંદ્ર દિવસ) ભગવાન શિવ અને તેમના પત્ની, દેવી ગૌરી દ્વારા સંચાલિત છે. આ દિવસ ગૃહપ્રવેશ (ગૃહપ્રવેશ સમારોહ), ઘર બાંધકામ અને કલાત્મક પ્રયાસો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. જો કે, તે વિવાદો અને મુકદ્દમા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે; તેથી, આ દિવસે ઝઘડાઓ અને કાનૂની કાર્યવાહીથી સખત દૂર રહેવું જોઈએ.

19 મેનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠા
  • પક્ષ: શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિ: શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
  • યોગ: ધૃતિ
  • નક્ષત્ર: મૃગશીર્ષ
  • કરણ: ગાર
  • ચંદ્ર રાશિ: મિથુન (મિથુન)
  • સૂર્ય રાશિ: વૃષભ (વૃષભ)
  • સૂર્યોદય: 05:27:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 07:08:00
  • ચંદ્રોદય: સવારે 07:33
  • ચંદ્રાસ્ત: રાત્રે 10:13 (22:13)
  • રાહુકાલ: 15:43 થી 17:25
  • યમગંડા: 10:35 થી 12:17

આજનું નક્ષત્ર

આજે, ચંદ્ર મિથુન રાશિ અને મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં સ્થિત થશે. આ નક્ષત્ર વૃષભ રાશિમાં 23:20 થી મિથુન રાશિમાં 6:40 સુધી ચાલે છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા ચંદ્ર છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ મંગળ છે. આજનો દિવસ જિજ્ઞાસા, શોધ અને નવા વિચારોના ઉદભવનો સંકેત આપે છે. મંગળના પ્રભાવ હેઠળ, ઉર્જા સ્તરમાં વધારો થશે અને પહેલ કરવાની વૃત્તિ રહેશે, જેના કારણે વિવિધ કાર્યોમાં પ્રગતિ માટે અનુકૂળ તકો ઊભી થશે. જોકે, ચંદ્રના પ્રભાવને કારણે, મન અશાંત રહી શકે છે; તેથી, ધ્યાન અને એકાગ્રતા જાળવી રાખવી જરૂરી રહેશે.

આજ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ સમયગાળો 15:43 થી 17:25 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય સ્લોટને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

