11 મે,2026નું પંચાંગ: આજે દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ અને ધર્મના દેવતા દ્વારા શાસિત દિવસ છે, શુભ કાર્ય કરો

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિ અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે.

Published : May 11, 2026 at 6:57 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 11 મે, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો નવમો દિવસ છે. આ દિવસે દેવતાઓના પ્રમુખ દેવતા અને ન્યાયના દેવતા બૃહસ્પતિનું શાસન છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે અથવા મહત્ત્વપૂર્ણ લોકોને મળવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

11 મેનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠા
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
  • યોગ: ઇન્દ્ર
  • નક્ષત્રઃ શતભિષા
  • કર્ણ: ગર
  • ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ: મેષ
  • સૂર્યોદય: 05:32:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:03:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 02:21, મે 12
  • ચંદ્રાસ્ત: 13:18
  • રાહુ કાલ: 07:13 થી 08:55
  • યમગંધા: 10:36 થી 12:17

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 6:40 થી 20:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વરુણ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી રાહુ છે. આ નક્ષત્રને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી. તે આજે આત્મનિરીક્ષણ અને એકાંત તરફ તમારી વૃત્તિ વધારી શકે છે. રાહુનો પ્રભાવ મૂંઝવણ અને અસ્થિરતા પેદા કરી શકે છે, તેથી કાળજીપૂર્વક નિર્ણયો લેવા મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આ નક્ષત્રને અશુભ માનવામાં આવે છે, તેથી મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો મુલતવી રાખવા અને તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપવું શ્રેષ્ઠ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે 7:13 થી 8:55 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

