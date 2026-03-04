4 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: આજે ધૂળેટી, આજના દિવસે શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળો
ચૈત્રના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે સારી છે. રાહુકાલ અને શુભ સમય વિશે જાણો.
Published : March 4, 2026 at 7:00 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 4 માર્ચ, 2026, બુધવાર, ચૈત્ર મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ છે. આ દિવસે દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને તબીબી કાર્યનું આયોજન કરવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. અન્ય કોઈ મોટા શુભ કાર્ય હાથ ધરવા જોઈએ નહીં. આજે ધુળેટી પણ છે.
4 માર્ચનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: ચૈત્ર
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
- યોગ: ધૃતિ
- નક્ષત્રઃ પૂર્વાફાલ્ગુની
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: 6:44 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:22 PM
- ચંદ્રોદય: સાંજે 7:20
- ચંદ્રાસ્ત: 7:03 AM
- રાહુ કાલ: 12:33 થી 14:00 PM
- યમગંધા: 8:11 થી 9:38 AM
કોઈપણ કાર્ય માટે નક્ષત્ર શુભ છે
આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 13:20 થી 26:40 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા ભગવાન શિવ છે અને શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર ભગવાનની પૂજા કરવા, વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા અને નવા કપડાં કે ઘરેણાં પહેરવા માટે શુભ છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે 12:33 થી 1:00 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
