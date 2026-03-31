31 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: આજે મહાવીર સ્વામી જયંતી પર બની રહ્યો છે રવિ યોગ
ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ ધાર્મિક વિધિઓ અને ધાર્મિક વિધિઓ માટે શુભ છે.
Published : March 31, 2026 at 7:06 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 31 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી (વધતા તબક્કાનો તેરમો ચંદ્ર દિવસ) છે. આ તિથિ (ચંદ્ર દિવસ) ભગવાન શિવ અને કામદેવ (પ્રેમના દેવતા) દ્વારા સંચાલિત છે. નવા પુસ્તકો લખવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા અને નૃત્યમાં જોડાવા માટે આ દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે. આજે મહાવીર સ્વામી જયંતિ છે. આ દિવસે રવિ યોગ રચાઈ રહ્યો છે.
31 માર્ચ માટે પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: ચૈત્ર
- પક્ષ: શુક્લ ત્રયોદશી
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિ: શુક્લ ત્રયોદશી
- યોગ: ગાંડા
- નક્ષત્ર: પૂર્વા ફાલ્ગુની
- કરણ: તૈતિલા
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
- સૂર્ય રાશિ: મીન
- સૂર્યોદય: સવારે 06:13
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:38
- ચંદ્રોદય: સાંજે 05:09
- ચંદ્રાસ્ત: 05:33 AM (એપ્રિલ 1)
- રાહુકાલ: 15:32 થી 17:05
- યમગંડ: 10:52 થી 12:25
લક્ઝરી વસ્તુઓની ખરીદી માટે શુભ
આજે ચંદ્રમાં સ્થિત થશે સિંહ રાશિ અને પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર (ચંદ્ર મહેલ). આ નક્ષત્રનું અંતર સિંહ રાશિમાં ૧૩°૨૦' થી ૨૬°૪૦' સુધી ફેલાયેલું છે. તેના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન શિવ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. દેવતાની પૂજા કરવા અને વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા ઉપરાંત, આ નક્ષત્ર નવા પોશાક કે ઘરેણાં પહેરવા માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.
દિવસ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ કાળ ૧૫:૩૨ થી ૧૭:૦૫ સુધી રહેશે. તેથી, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય અંતરાલ દરમિયાન તે કરવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્યમ ના કાળને પણ ટાળવું જોઈએ.
