ETV Bharat / spiritual

31 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: આજે મહાવીર સ્વામી જયંતી પર બની રહ્યો છે રવિ યોગ

ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ ધાર્મિક વિધિઓ અને ધાર્મિક વિધિઓ માટે શુભ છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 31, 2026 at 7:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 31 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી (વધતા તબક્કાનો તેરમો ચંદ્ર દિવસ) છે. આ તિથિ (ચંદ્ર દિવસ) ભગવાન શિવ અને કામદેવ (પ્રેમના દેવતા) દ્વારા સંચાલિત છે. નવા પુસ્તકો લખવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા અને નૃત્યમાં જોડાવા માટે આ દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે. આજે મહાવીર સ્વામી જયંતિ છે. આ દિવસે રવિ યોગ રચાઈ રહ્યો છે.

31 માર્ચ માટે પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષ: શુક્લ ત્રયોદશી
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિ: શુક્લ ત્રયોદશી
  • યોગ: ગાંડા
  • નક્ષત્ર: પૂર્વા ફાલ્ગુની
  • કરણ: તૈતિલા
  • ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય: સવારે 06:13
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:38
  • ચંદ્રોદય: સાંજે 05:09
  • ચંદ્રાસ્ત: 05:33 AM (એપ્રિલ 1)
  • રાહુકાલ: 15:32 થી 17:05
  • યમગંડ: 10:52 થી 12:25

લક્ઝરી વસ્તુઓની ખરીદી માટે શુભ

આજે ચંદ્રમાં સ્થિત થશે સિંહ રાશિ અને પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર (ચંદ્ર મહેલ). આ નક્ષત્રનું અંતર સિંહ રાશિમાં ૧૩°૨૦' થી ૨૬°૪૦' સુધી ફેલાયેલું છે. તેના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન શિવ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. દેવતાની પૂજા કરવા અને વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા ઉપરાંત, આ નક્ષત્ર નવા પોશાક કે ઘરેણાં પહેરવા માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.

દિવસ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ કાળ ૧૫:૩૨ થી ૧૭:૦૫ સુધી રહેશે. તેથી, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય અંતરાલ દરમિયાન તે કરવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્યમ ના કાળને પણ ટાળવું જોઈએ.

TAGGED:

TODAY PANCHANG
PANCHANG OF MARCH 31 2026
MAHAVIR SWAMI JAYANTI
RAVI YOGA
PANCHANG OF MARCH 31 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.