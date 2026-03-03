3 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: આજે વર્ષનું પ્રથમ ચંદ્રગ્રહણ, જાણો સમય
ફાગણના શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમાના દિવસે શુભ કાર્યો થાય છે. ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ગતિવિધિઓ વિશે જાણો.
Published : March 3, 2026 at 6:54 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 3 માર્ચ, 2026, ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમાના દિવસે દેવી લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસ તમામ પ્રકારની શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરવા માટે શુભ છે. શુભ વિધિઓ અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે તે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે ચંદ્રગ્રહણ પણ છે.
૩ માર્ચનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: ફાગણ
- પક્ષ: શુક્લ પક્ષ પૂર્ણિમા
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિ: પૂર્ણિમા
- યોગ: સુકર્મ
- નક્ષત્ર: માઘ
- કરણ: બાવ
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: સવારે 6:45
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 6:21
- ચંદ્રદોષ: ચંદ્રાસ્ત નહીં
- રાહુ કાલ: 15:27થી 16:54
- યમગંધા: 11:06 થી 12:33
આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળો.
આજે ચંદ્ર સિંહ અને માઘ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા પૂર્વજો છે, અને તેનો સ્વામી કેતુ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈ શુભ કાર્ય, મુસાફરી, ઉધાર કે ઉધાર પૈસા લેવા જોઈએ નહીં. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દુશ્મનોનો નાશ કરવાની યોજના બનાવી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સાંજે 5:27 થી 6:54 વાગ્યા સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
