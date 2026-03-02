2 માર્ચ, 2026 ના પંચાંગ: આજે આ સમયે થશે હોલિકા દહન, સમય ધ્યાનમાં રાખો
ફાગણ ચોમાસી ચૌદસ ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (શુષ્ક પખવાડિયા) ની ચતુર્દશી તિથિ પર આવે છે. ગ્રહો અને તારાઓની ગતિવિધિઓ વિશે જાણો.
Published : March 2, 2026 at 6:59 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 2 માર્ચ, 2026, ફાગણ મહિનાની શુક્લ ચતુર્દશી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવનું પ્રાચીન અને ઉગ્ર સ્વરૂપ રુદ્રનું શાસન છે. આ દિવસની ઉર્જાથી ભગવાનની પૂજા કરવી શ્રેષ્ઠ છે. ફાગણ ચૌમાસી ચૌદસ છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
2 માર્ચનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: ફાગણ
- પક્ષ: શુક્લ ચતુર્દશી
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: શુક્લ ચતુર્દશી
- યોગ: અતિગંધા
- નક્ષત્ર: આશ્લેષા
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: સવારે 6:46
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 6:21
- ચંદ્રઉદય: સાંજે 5:20
- ચંદ્રઆસ્ત: સવારે 6:33 (3 માર્ચ)
- રાહુ કાળ: સવારે 8:13 થી 9:40
- યમગંધા: સવારે 11:07 થી 12:33
આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્યો ટાળો
આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં રહેશે અને નક્ષત્ર અશ્લેષા રહેશે. કર્ક રાશિમાં નક્ષત્રનું વિસ્તરણ 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધીનું છે. તેનો દેવતા સર્પ છે, અને તેનો સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન યુદ્ધમાં સફળતા, તાંત્રિક પ્રથાઓ, કેદ અથવા એકાંત સંબંધિત કાર્યો, વિનાશના કાર્યો અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના જોડાણ તોડવાની તૈયારીઓ કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 8:13 થી 9:40 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: