9 જૂન 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે વિરોધીઓને હરાવવાની બનાવો યોજના, સફળ થશો
અષાઢ મહિનામાં કૃષ્ણ પક્ષના નવમી તિથિ) દેવી દુર્ગા અધ્યક્ષતા કરે છે. આ દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્યો ન કરો.
Published : June 9, 2026 at 6:46 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 9 જૂન, 2026, અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની નવમી તિથિ છે. આ દિવસ મૃત્યુના દેવતા યમ અને દેવી દુર્ગા દ્વારા સંચાલિત છે. આ દિવસે કોઈ શુભ કાર્યો ન કરવા જોઈએ; જોકે, પ્રતિસ્પર્ધીઓને દૂર કરવા માટે નવી વ્યૂહરચના બનાવવાનો આ યોગ્ય સમય છે.
9 જૂન 2026નું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
- યોગ: પ્રીતિ
- નક્ષત્રઃ પૂર્વા ભાદ્રપદ
- કરણઃ તૈતિલા
- ચંદ્ર રાશિ: મીન (મીના)
- સૂર્ય રાશિ: વૃષભ (વૃષભ)
- સૂર્યોદય: 05:21:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:19:00 PM
- ચંદ્રોદય: 01:20
- ચંદ્રાસ્ત: 13:04
- રાહુ કાલ: 15:49 થી 17:34
- યમગંડ: 10:35 થી 12:20
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 20 ડિગ્રીથી મીન રાશિમાં 3 ડિગ્રી 20 મિનિટ સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો સ્વામી દેવતા રુદ્ર છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્ર ઊંડા ચિંતન, આધ્યાત્મિક જાગૃતિ, પરિવર્તન અને આત્મનિરીક્ષણનું પ્રતીક છે. આજનો દિવસ પોતાના વિચારો સ્પષ્ટ કરવા, ભવિષ્યની યોજનાઓ પર ગંભીરતાથી વિચાર કરવા અને આધ્યાત્મિક અથવા સર્જનાત્મક કાર્યોમાં જોડાવા માટે અનુકૂળ છે.
આજ માટે નિષિદ્ધ સમય
આજે 15:49 થી 17:34 સુધી રાહુ કાળ પ્રબળ રહેશે. કોઈપણ શુભ કાર્યો માટે આ સમય ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમના સમયને પણ ટાળવો જોઈએ.
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