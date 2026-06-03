3 જૂન 2026નું પંચાંગ: બુધવારે શુભ મુહૂર્તમાં ભગવાન ગણેશની કરો પૂજા, તમારી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થશે
અષાઢ મહિનામાં કૃષ્ણ પક્ષના તૃતીયા તિથિના મુખ્ય દેવતા ભગવાન અગ્નિ છે.
Published : June 3, 2026 at 6:57 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે 3 જૂન, 2026 બુધવારના દિવસે અષાઢ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ તૃતિયા તિથિ છે. આ તિથિના દેવતા અગ્નિ છે. આ તિથિ નવા નિર્માણ કરવાની સાથે સાથે કોઇ પણ રીતની કલાત્મક ગતિવિધિઓ માટે સારી માનવામાં આવે છે.
3 જૂન 2026નું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત : 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
- યોગ: શુભા
- નક્ષત્ર: પૂર્વાષાધ
- કરણ: વનીજા
- ચંદ્ર રાશિ: ધનુ (ધનુ)
- સૂર્ય રાશિ: વૃષભ (વૃષભ)
- સૂર્યોદય: 05:22:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 07:16:00
- ચંદ્રોદય: 22:04
- ચંદ્રાસ્ત: 07:21
- રાહુકાલ: 12:19 થી 14:03
- યમગંડા: 07:06 થી 08:50
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્રમાં સ્થિત થશે ધન રાશિ અને પૂર્વાષાઢ નક્ષત્રની અંદર. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિની અંદર ૧૩°૨૦' થી ૨૬°૪૦' સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે, અને તેના પ્રમુખ દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાઢ શબ્દનો અર્થ "વિજય પહેલા" થાય છે. આ નક્ષત્ર આત્મવિશ્વાસ, નિશ્ચય અને નવી તકો તરફ આગળ વધવાનો સંકેત આપે છે. યોજનાઓને આગળ વધારવા, સકારાત્મક નિર્ણયો લેવા અને પોતાના લક્ષ્યો તરફ પ્રયાસ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ ગણી શકાય.
આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ કાળ બપોરે ૧૨:૧૯ થી બપોરે ૨:૦૩ (૧૪:૦૩) સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન આવું કરવાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ જેવા સમયગાળાઓ ટાળવા જોઈએ.
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