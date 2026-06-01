1 જૂન 2026નું પંચાંગ: સોમવારની તિથિ પર માં દુર્ગાનું શાસન, શુભ કામ ના કરો
અષાઢ મહિનામાં કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ પર નવી યોજનાઓ બનાવો. વધુ વિગતવાર જાણો.
Published : June 1, 2026 at 6:55 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026, અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. આ દિવસ દેવી દુર્ગા દ્વારા સંચાલિત છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા અને તબીબી સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માટે આ એક શુભ દિવસ છે. જોકે, આ દિવસે અન્ય કોઈ મોટા શુભ સમારોહ કે કાર્યો કરવા જોઈએ નહીં.
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો (માસ): અષાઢ
- ચંદ્ર તબક્કો (પક્ષ): કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
- યોગ: સિદ્ધિ
- નક્ષત્રઃ જ્યેષ્ઠા
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ: વૃષભ
- સૂર્યોદય: 05:22:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:15:00 PM
- ચંદ્રોદય: 20:31
- ચંદ્રાસ્ત: 05:36
- રાહુકાલ: 07:06 થી 08:50
- યમગંડા: 10:35 થી 12:19
આજનું નક્ષત્ર
આજે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં સ્થિત થશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં જ ૧૬°૪૦' થી ૩૦°૦૦' સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ (બુધ) છે, અને તેના પ્રમુખ દેવતા ઇન્દ્ર છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી. વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, તેને સામાન્ય રીતે પડકારજનક અથવા ઓછા શુભ ચંદ્ર ગૃહ તરીકે ગણવામાં આવે છે; તેથી, આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેતી વખતે, વ્યક્તિના કાર્યોમાં ખાસ સાવધાની, ધીરજ અને વિચારશીલતા રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
આજના અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ કાળ સવારે 07:06 થી સવારે 08:50 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય અંતરાલને સખત રીતે ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્યમ કાળ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓ કરવાનું પણ ટાળવું જોઈએ.
