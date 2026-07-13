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13 જુલાઈ, 2026નું પંચાંગ: સોમવારે શુભ મુહૂર્તમાં ભોલેનાથની પૂજા કરો, તમને આશીર્વાદ મળશે

આજે અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ દિવસે શાસન કરે છે.

13 જુલાઈ, 2026નું પંચાંગ
13 જુલાઈ, 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 7:12 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 13 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. આ દિવસે ભગવાન રુદ્ર શાસન કરે છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક અભ્યાસ, શિવ પૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની યોજના બનાવવા માટે સારો છે. જોકે, આ દિવસે લગ્ન કે શુભ સમારોહ ન કરવા જોઈએ.

13મી જુલાઈ પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: અષાઢ
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ: ધ્રુવ
  • નક્ષત્ર: મૃગાશિરા
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
  • સૂર્ય રાશિ: મિથુન
  • સૂર્યોદય: 05:30:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:22:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 05:41 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 06:40 PM
  • રાહુ કાલ: 07:14 થી 08:58
  • યમગંડ: 10:42 થી 12:26

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મિથુન અને મૃગશિરા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 23:20 થી 6:40 સુધી વૃષભ રાશિમાં રહે છે. તેના દેવતા ચંદ્ર છે અને તેનો શાસક ગ્રહ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર લગ્ન સમારોહ, દીક્ષા સમારોહ, મુસાફરી અને મકાન બાંધકામ માટે શુભ છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવ ધરાવે છે. તે લલિત કલા માટે શુભ છે. તે નવી કુશળતા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, પ્રેમ વ્યક્ત કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, તેમજ શુભ સમારોહ, ઉજવણી અને કૃષિ વ્યવહારો માટે પણ શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સાંજે 7:14 થી 8:58 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

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