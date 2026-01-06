6 જાન્યુઆરી, 2026નું પંચાંગ: સકત ચોથ પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગનું અદભૂત સંયોજન, જાણો શુભ સમય
માઘ કૃષ્ણ પક્ષની તૃતિયા તિથિ કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ છે. ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ચાલ વિસ્તારથી જાણો.
Published : January 6, 2026 at 7:21 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 6 જાન્યુઆરી, 2026, માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની તૃતીયા તિથિ છે. આ તિથિના દેવતા અગ્નિ છે. આ તિથિ નવા બાંધકામ તેમજ કોઈપણ કલાત્મક પ્રવૃત્તિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે શકિત ચોથ અને લંબોદર સંકષ્ટિ છે. સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે. તૃતીયા તિથિ સવારે 8:01 વાગ્યા સુધી રહે છે. આ પછી, ચતુર્થી તિથિ શરૂ થાય છે, જે 7 જાન્યુઆરીએ સવારે 6:52 વાગ્યા સુધી ચાલશે.
6 જાન્યુઆરીનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: માઘ
- પખવાડિયું: કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
- યોગ: પ્રીતિ
- નક્ષત્ર: આશ્લેષા
- કર્ણ: વિષ્ટિ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: કર્ક
- સૂર્ય ચિહ્ન: ધનરાશિ
- સૂર્યોદય: 7:16 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:37 PM
- ચંદ્રોદય: 8:54 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 9:35 AM
- રાહુકાલ: 15:02 થી 16:20
- યમગંધા: 11:09 થી 12:27 AM
આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્યો ટાળો
આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં અને અશ્લેષા નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં અશ્લેષા નક્ષત્ર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો દેવતા સર્પ છે, અને તેનો સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, યુદ્ધમાં સફળતા માટે તૈયારી, તાંત્રિક પ્રથાઓ, કેદ અથવા એકાંત, વિનાશક પ્રવૃત્તિઓ અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના જોડાણ તોડવા સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ આ નક્ષત્ર દરમિયાન કરી શકાય છે.
આજના નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે સાંજે 5:02 થી 6:20 વાગ્યા સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
