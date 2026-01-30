ETV Bharat / spiritual

30 જાન્યુઆરી, 2026 નું પંચાંગ: શુક્ર પ્રદોષ વ્રત પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, રાહુકાલ અને શુભ મુહૂર્ત વિશે જાણો

માઘ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ ધન દાન અને ઉપવાસ માટે શુભ છે. રાહુકાલ અને શુભ મુહૂર્ત વિશે જાણો.

30 જાન્યુઆરી, 2026 નું પંચાંગ
30 જાન્યુઆરી, 2026 નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026

હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬, માઘ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા સંચાલિત છે. નવી વ્યૂહરચનાઓનું આયોજન અને વિકાસ, ધન દાન અને ઉપવાસ માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે. આજે જયા એકાદશીનું પારણું છે. આજે શુક્ર પ્રદોષ વ્રત છે. સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

30મી જાન્યુઆરી પંચાંગ

વિક્રમ સંવત: 2082

મહિનો: માઘ

પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી

દિવસ: શુક્રવાર

તિથિઃ શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી

યોગ: વૈદૃતિ

નક્ષત્ર: આર્દ્રા

કરણ: બલવા

ચંદ્ર રાશિ: મિથુન

સૂર્ય રાશિ: મકર

સૂર્યોદય: 7:11 AM

સૂર્યાસ્ત: 5:57 PM

ચંદ્રોદય: બપોરે 3:06

ચંદ્રાસ્ત: 5:54 AM (31મી જાન્યુઆરી)

રાહુ કાલ: 11:14 AM થી 12:34 PM

યમગંધા: 15:16 PM થી 16:37 PM

આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને ખરીદી ટાળો

આજે ચંદ્ર મિથુન અને આર્દ્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. મિથુન રાશિમાં આ નક્ષત્ર 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના અધિષ્ઠાત્રી દેવતા રુદ્ર છે, અને શાસક ગ્રહ રાહુ છે. આ નક્ષત્ર દુશ્મનો સામે લડવા, ઝેર સંબંધિત કાર્યો કરવા, આત્માઓને આહ્વાન કરવા, કાર્યમાંથી પીછેહઠ કરવા અથવા ખંડેરોને તોડી પાડવા તેમજ વડીલોના આશીર્વાદ મેળવવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને ખરીદી ટાળવી જોઈએ.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 11:14 થી 12:34 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

