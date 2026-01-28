28 જાન્યુઆરી, 2026નું પંચાંગ: બુધવારે રોહિણી વ્રત પર રવિ અને સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, જાણો શુભ દિવસ
માઘ મહિનાના શુકલ પક્ષની પંચમી તિથિ શુભ કાર્યો માટે શુભ છે. વિસ્તારથી જાણો ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ચાલ.
Published : January 28, 2026 at 7:16 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2026, માઘ મહિનાના શુકલ પક્ષનો દસમો દિવસ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના મુખ્ય સેનાપતિ વીરભદ્ર દ્વારા શાસિત છે. આ તિથિ શુભ સમારોહ અને નવી ઇમારતોના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે રોહિણી વ્રત છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને રવિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.
28મી જાન્યુઆરીનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: માઘ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ દશમી
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ દશમી
- યોગ: બ્રહ્મા
- નક્ષત્ર: કૃતિકા
- કર્ણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃષભ
- સૂર્ય રાશિ: મકર
- સૂર્યોદય: 7:12 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:56 PM
- ચંદ્રોદય: 1:02 PM
- ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 3:49 PM (29મી જાન્યુઆરી)
- રાહુ કાલ: 12:34 થી 13:54
- યમગંડ: 8:33 થી 9:53 AM
આ નક્ષત્રમાં નવા સાહસની શરૂઆત ન કરવી
આજે ચંદ્ર વૃષભ અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં રહેશે. કૃતિકા નક્ષત્ર મેષ રાશિમાં 26 અંશથી વૃષભમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અગ્નિ છે અને સૂર્ય આ નક્ષત્ર પર શાસન કરે છે. આ નક્ષત્રમાં મિશ્ર ગુણો છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક કાર્ય માટે તેમજ ધાતુઓ સંબંધિત કાર્ય માટે સારું છે. જોકે, કોઈપણ નવી શરૂઆત માટે તેને શુભ માનવામાં આવતું નથી.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે 12:34 થી 13:54 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: