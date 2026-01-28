ETV Bharat / spiritual

28 જાન્યુઆરી, 2026નું પંચાંગ: બુધવારે રોહિણી વ્રત પર રવિ અને સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, જાણો શુભ દિવસ

માઘ મહિનાના શુકલ પક્ષની પંચમી તિથિ શુભ કાર્યો માટે શુભ છે. વિસ્તારથી જાણો ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ચાલ.

બુધવાર 28 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ
હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2026, માઘ મહિનાના શુકલ પક્ષનો દસમો દિવસ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના મુખ્ય સેનાપતિ વીરભદ્ર દ્વારા શાસિત છે. આ તિથિ શુભ સમારોહ અને નવી ઇમારતોના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે રોહિણી વ્રત છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને રવિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.

28મી જાન્યુઆરીનું પંચાંગ

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: માઘ
  3. પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ દશમી
  4. દિવસ: બુધવાર
  5. તિથિ: શુક્લ પક્ષ દશમી
  6. યોગ: બ્રહ્મા
  7. નક્ષત્ર: કૃતિકા
  8. કર્ણ: તૈતિલ
  9. ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃષભ
  10. સૂર્ય રાશિ: મકર
  11. સૂર્યોદય: 7:12 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: 5:56 PM
  13. ચંદ્રોદય: 1:02 PM
  14. ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 3:49 PM (29મી જાન્યુઆરી)
  15. રાહુ કાલ: 12:34 થી 13:54
  16. યમગંડ: 8:33 થી 9:53 AM

આ નક્ષત્રમાં નવા સાહસની શરૂઆત ન કરવી

આજે ચંદ્ર વૃષભ અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં રહેશે. કૃતિકા નક્ષત્ર મેષ રાશિમાં 26 અંશથી વૃષભમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અગ્નિ છે અને સૂર્ય આ નક્ષત્ર પર શાસન કરે છે. આ નક્ષત્રમાં મિશ્ર ગુણો છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક કાર્ય માટે તેમજ ધાતુઓ સંબંધિત કાર્ય માટે સારું છે. જોકે, કોઈપણ નવી શરૂઆત માટે તેને શુભ માનવામાં આવતું નથી.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે 12:34 થી 13:54 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

