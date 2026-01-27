ETV Bharat / spiritual

27 જાન્યુઆરી, 2026નું પંચાંગ: આજે માસિક કાર્તિગાય પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, જાણો શુભ ચોઘડીયું અને રાહુકાલ

માઘ મહિનાના શુકલ પખવાડિયાના નવમા દિવસે શુભ સમારોહ અને મુસાફરી ટાળો. ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ચાલ વિશે વિગતવાર જાણો.

27 જાન્યુઆરી, 2026નું પંચાંગ
27 જાન્યુઆરી, 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 7:08 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 27 જાન્યુઆરી, 2026, માઘ મહિનાના શુક્લ પક્ષની નવમી તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિના અધિપતિ છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ એક સારો દિવસ છે, પરંતુ કોઈપણ શુભ સમારોહ અથવા મુસાફરી માટે તે અશુભ માનવામાં આવે છે. આજે માસિક કાર્તિગાય છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યો છે.

27 જાન્યુઆરીનો પંચાંગ

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: માઘ
  3. પખવાડિયું: શુક્લ પક્ષ નવમી
  4. દિવસ: મંગળવાર
  5. તિથિ: શુક્લ પક્ષ નવમી
  6. યોગ: શુભ
  7. નક્ષત્ર: ભરણી
  8. કર્ણ: બલવા
  9. ચંદ્ર ચિહ્ન: મેષ
  10. સૂર્ય રાશિ: મકર
  11. સૂર્યોદય: 7:13 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: 5:55 PM
  13. ચંદ્રોદય: બપોરે 12:12
  14. ચંદ્રાસ્ત: 2:39 AM (28 જાન્યુઆરી)
  15. રાહુકાલ: 15:14 થી 16:34
  16. યમગંધા: 11:13 થી 12:34

આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈને પૈસા ઉછીના ન આપો.

આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. તે મેષ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. આ નક્ષત્રનો દેવતા યમ છે, અને શુક્ર તેનો શાસક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવ ધરાવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ નક્ષત્ર દરમિયાન ક્રૂર કાર્યો, કુવા ખોદવા, ખેતીકામ, દવાઓ બનાવવી, અગ્નિથી વસ્તુઓ બનાવવી વગેરે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન પૈસા ઉછીના ન આપવા જોઈએ. આ નક્ષત્ર દરમિયાન શસ્ત્ર સંબંધિત કાર્ય, વૃક્ષ કાપવા અથવા સ્પર્ધાઓમાં આગળ વધવા માટે કામ કરવું સારું છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે 15:14 થી 16:34 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી બચો.

