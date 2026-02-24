ETV Bharat / spiritual

24 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે માસિક દુર્ગાષ્ટમી પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ

ફાગણ મહિનાનો શુકલ પક્ષનો સાતમો દિવસ લગ્ન સમારોહ માટે શુભ છે. રાહુકાળથી બચો.

24 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ
24 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
હૈદરાબાદ: આજે, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026, મંગળવાર, ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષનો સાતમો દિવસ છે. આ દિવસ ભગવાન સૂર્ય દ્વારા શાસિત છે. તે લગ્ન સહિત તમામ શુભ પ્રસંગો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે માસિક દુર્ગાષ્ટમી છે. ત્રિપુષ્કર યોગની સાથે, સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

24મી ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ : ફાગણ
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ સપ્તમી
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ સપ્તમી
  • યોગ: ઇન્દ્ર
  • નક્ષત્ર: કૃતિકા
  • કરણ: વણીજ
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ
  • સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 6:52 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:17 PM
  • ચંદ્રોદય: 10:58 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 1:40 AM (25મી ફેબ્રુઆરી)
  • રાહુ કાલ: 15:26 થી 16:51
  • યમગંધા: 11:09 થી 12:34

આ નક્ષત્રમાં નવી શરૂઆત ટાળો

આજે ચંદ્ર વૃષભ અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં રહેશે. કૃતિકા નક્ષત્ર મેષ રાશિમાં 26 અંશથી વૃષભમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અગ્નિ છે, અને સૂર્ય આ નક્ષત્રનું શાસન કરે છે. આ નક્ષત્રમાં મિશ્ર ગુણો છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક કાર્ય માટે તેમજ ધાતુઓ સંબંધિત કાર્ય માટે સારું છે. જોકે, કોઈપણ નવી શરૂઆત માટે તેને શુભ માનવામાં આવતું નથી.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સાંજે 5:26 થી 6:51 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

