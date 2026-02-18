18 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ: બુધવારે શુભ કાર્ય ટાળો અને મુસાફરીથી બચો, જાણો રાહુકાલ
ફાગણના શુકલ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે આદર્શ છે. દિવસનો મહત્તમ ફાયદો ઉઠાવો.
Published : February 18, 2026 at 7:01 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાગણ મહિનાની શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જનહાર બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે. આ તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સના આયોજન અને વિકાસ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. કોઈપણ શુભ કાર્ય કે યાત્રા માટે તે અશુભ છે. આજે ચંદ્ર દર્શન પણ ઉજવવામાં આવે છે.
18 ફેબ્રુઆરી પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: ૨૦૮૨
- મહિનો: ફાગણ
- પખવાડિયું: શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
- યોગ: શિવ
- નક્ષત્ર: શતભિષા
- કરણ: નાગ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્ય રાશિ: કુંભ
- સૂર્યોદય: સવારે 6:58
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 6:12
- ચંદ્રઉદય: સવારે 7:23
- ચંદ્રઆસ્ત: સાંજે 7:10
- રાહુ કાલ: રાત્રે 12:35 થી 13:59
- યમગંધા: રાત્રે 8:22 થી 9:46
પ્રવાસ માટે નક્ષત્ર શ્રેષ્ઠ છે
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 6:40 થી 20:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો દેવતા વરુણ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી રાહુ છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી. જોકે, આ નક્ષત્ર મુસાફરી, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરવા અને મિત્રોને મળવા માટે શ્રેષ્ઠ છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે 12:35 થી 13:59 સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
