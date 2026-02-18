ETV Bharat / spiritual

18 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ: બુધવારે શુભ કાર્ય ટાળો અને મુસાફરીથી બચો, જાણો રાહુકાલ

ફાગણના શુકલ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે આદર્શ છે. દિવસનો મહત્તમ ફાયદો ઉઠાવો.

18 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ
18 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 7:01 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાગણ મહિનાની શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જનહાર બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે. આ તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સના આયોજન અને વિકાસ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. કોઈપણ શુભ કાર્ય કે યાત્રા માટે તે અશુભ છે. આજે ચંદ્ર દર્શન પણ ઉજવવામાં આવે છે.

18 ફેબ્રુઆરી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: ૨૦૮૨
  • મહિનો: ફાગણ
  • પખવાડિયું: શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
  • યોગ: શિવ
  • નક્ષત્ર: શતભિષા
  • કરણ: નાગ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ: કુંભ
  • સૂર્યોદય: સવારે 6:58
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 6:12
  • ચંદ્રઉદય: સવારે 7:23
  • ચંદ્રઆસ્ત: સાંજે 7:10
  • રાહુ કાલ: રાત્રે 12:35 થી 13:59
  • યમગંધા: રાત્રે 8:22 થી 9:46

પ્રવાસ માટે નક્ષત્ર શ્રેષ્ઠ છે

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 6:40 થી 20:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો દેવતા વરુણ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી રાહુ છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી. જોકે, આ નક્ષત્ર મુસાફરી, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરવા અને મિત્રોને મળવા માટે શ્રેષ્ઠ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે 12:35 થી 13:59 સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

