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3 ઓગસ્ટ, 2026નું પંચાંગ: આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે સોમવાર સારો દિવસ, લાભ ઉઠાવો

આજે શ્રાવણ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો પાંચમો દિવસ છે. આ દિવસે નાગોના દેવતા શાસન કરે છે.

3 ઓગસ્ટ, 2026નું પંચાંગ
3 ઓગસ્ટ, 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By PTI

Published : August 3, 2026 at 6:57 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 3 ઓગસ્ટ, 2026, શ્રાવણ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષની પંચમી તિથિ છે. આ તિથિ પર સર્પોના સ્વામી શાસન કરે છે. આ તિથિ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

3 ઓગસ્ટનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: શ્રાવણ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • યોગ: સુકર્મા
  • નક્ષત્રઃ ઉત્તરાભાદ્રપદ
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: મીન
  • સૂર્ય રાશિ: કર્ક
  • સૂર્યોદય: 05:42:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:12:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 09:52 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 09:50 AM
  • રાહુ કાલ: 07:23 થી 09:04
  • યમગંડ: 10:46 થી 12:27

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 3:20 ડિગ્રીથી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અહિરબુધ્ન્યા છે, જે સર્પ દેવ છે. આ નક્ષત્રનો સ્વામી ગ્રહ શનિ છે. કૂવો ખોદવા, પાયો કે શહેર બનાવવા, પ્રાયશ્ચિત વિધિ કરવા, વૃક્ષો રોપવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, પુણ્ય કાર્યો કરવા, બીજ વાવવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિર બનાવવા, લગ્ન કરવા અથવા અન્ય કોઈપણ કાર્ય માટે આ નક્ષત્ર અનુકૂળ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 7:23 થી 9:04 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમય ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

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