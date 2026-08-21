21 ઓગસ્ટ, 2026નું પંચાંગ: શુક્રવારે શુભ કાર્યોથી દૂર રહો; શુભ સમયમાં દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરો
આજે શ્રાવણ મહિનાના શઉકલ પક્ષની નવમી તિથિ છે. માતા સરસ્વતી આ તિથિના પ્રમુખ દેવી છે.
By IANS
Published : August 21, 2026 at 6:50 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, શ્રાવણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની નવમી તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિના પ્રમુખ દેવી છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે વ્યૂહરચના બનાવવા માટે આ એક અનુકૂળ દિવસ છે; જોકે, આ તિથિ શુભ વિધિઓ અને યાત્રાઓ માટે અશુભ માનવામાં આવે છે.
21 ઓગસ્ટ માટે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: શ્રાવણ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ નવમી
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ નવમી
- યોગ: વૈધૃતિ
- નક્ષત્ર: અનુરાધા
- કરણ: બાલાવ
- ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ: સિંહ
- સૂર્યોદય: 05:52:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:55:00 PM
- ચંદ્રોદય: 02:12 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 12:10 AM, 22 ઓગસ્ટ
- રાહુ કાલ: 10:46 થી 12:24
- યમગંડ: 15:40 થી 17:18
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે, અને તેના પ્રમુખ દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે બાર આદિત્યોમાંના એક છે. તે સૌમ્ય (સૌમ્ય/ઉપકારી) નક્ષત્ર છે. તે લલિત કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, રોમાંસ કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, લગ્ન, ગાવા, શોભાયાત્રામાં ભાગ લેવા તેમજ કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ અને મુસાફરી માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
આજનો અશુભ સમય
આજે રાહુ કાળ 10:46 થી 12:24 સુધી પ્રવર્તે છે. તેથી, આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.
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