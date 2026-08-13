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13 ઓગસ્ટ, 2026નું પંચાંગ: આજે શુભ સમયે કરો પૂજા, જગતના પાલનહારના આશીર્વાદ મળશે

આજે શ્રાવણ મહિનાની શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જનહાર બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે.

13 ઓગસ્ટ, 2026નું પંચાંગ
13 ઓગસ્ટ, 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 7:24 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, શ્રાવણ મહિનાની શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જનહાર બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે. આ તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સના આયોજન અને વિકાસ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તે કોઈપણ શુભ કાર્ય અથવા મુસાફરી માટે અશુભ છે.

13મી ઓગસ્ટ પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: શ્રાવણ
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
  • યોગ: વરિયાણ
  • નક્ષત્ર: આશ્લેષા
  • કરણ: ચતુષ્પદા
  • ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
  • સૂર્ય રાશિ: કર્ક
  • સૂર્યોદય: 05:48:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:03:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 06:14 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 07:25 PM
  • રાહુકાલ: 14:05 થી 15:44
  • યમગંડ: 05:48 થી 07:27

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કર્ક અને આશ્લેષ નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આશ્લેષા નક્ષત્ર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સર્પ છે અને તેનો સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન યુદ્ધમાં સફળતા, તાંત્રિક પ્રથાઓ, કેદ અથવા એકાંત સંબંધિત કાર્યો, વિનાશના કાર્યો અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના જોડાણ તોડવાની તૈયારીઓ કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે 14:05 થી 15:44 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

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PANCHANG OF AUGUST 13 2026

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