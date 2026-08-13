13 ઓગસ્ટ, 2026નું પંચાંગ: આજે શુભ સમયે કરો પૂજા, જગતના પાલનહારના આશીર્વાદ મળશે
આજે શ્રાવણ મહિનાની શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જનહાર બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે.
Published : August 13, 2026 at 7:24 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 13 ઓગસ્ટ, 2026, શ્રાવણ મહિનાની શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ છે. ધનના દેવતા કુબેર અને બ્રહ્માંડના સર્જનહાર બ્રહ્મા આ તિથિના દેવતા છે. આ તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સના આયોજન અને વિકાસ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તે કોઈપણ શુભ કાર્ય અથવા મુસાફરી માટે અશુભ છે.
13મી ઓગસ્ટ પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: શ્રાવણ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ પ્રતિપદા
- યોગ: વરિયાણ
- નક્ષત્ર: આશ્લેષા
- કરણ: ચતુષ્પદા
- ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
- સૂર્ય રાશિ: કર્ક
- સૂર્યોદય: 05:48:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:03:00 PM
- ચંદ્રોદય: 06:14 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 07:25 PM
- રાહુકાલ: 14:05 થી 15:44
- યમગંડ: 05:48 થી 07:27
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કર્ક અને આશ્લેષ નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આશ્લેષા નક્ષત્ર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સર્પ છે અને તેનો સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન યુદ્ધમાં સફળતા, તાંત્રિક પ્રથાઓ, કેદ અથવા એકાંત સંબંધિત કાર્યો, વિનાશના કાર્યો અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના જોડાણ તોડવાની તૈયારીઓ કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે 14:05 થી 15:44 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
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