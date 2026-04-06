6 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: સોમવારની તિથિ પર ગણેશજીનું શાસન, પૂજાથી દુ:ખ દૂર થશે
વૈશાખ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી તિથી પર શુભ કાર્યો કરવાથી બચો.
Published : April 6, 2026 at 7:08 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી છે. ભગવાન ગણેશ આ તિથિની અધ્યક્ષતા કરે છે. તેમની પૂજા કરવાથી તમામ પ્રકારના દુ:ખ દૂર થાય છે; જોકે, આ ચોક્કસ તિથિ સામાન્ય રીતે કોઈપણ નવા શુભ કાર્યો શરૂ કરવા માટે શુભ માનવામાં આવતી નથી.
6 એપ્રિલનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: વૈશાખ
- પક્ષ:કૃષ્ણ પક્ષ
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
- યોગ: સિદ્ધિ
- નક્ષત્ર: અનુરાધા
- કરણ: બાલવ
- ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ: મીન
- સૂર્યોદય: 06:06:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:42:00
- ચંદ્રોદય: 22:54:33
- ચંદ્રાસ્ત: 08:49:40
- રાહુકાલ: 07:40 થી 09:15
- યમગંડા: 10:49 થી 12:24
આજનું નક્ષત્ર
આજે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિ અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં સ્થિત રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 3:20 થી 16:40 સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે, અને તેના પ્રમુખ દેવતા મિત્રદેવ છે - જે બાર આદિત્યમાંથી એક છે. સૌમ્ય સ્વભાવનો નક્ષત્ર હોવાથી, આજનો દિવસ મિત્રતા વધારવા, સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવા અને સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. કાર્યસ્થળ પર, ટીમવર્ક અને સમજદારીથી કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો સકારાત્મક પરિણામો આપે તેવી શક્યતા છે.
આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ કાળ સવારે 07:40 થી 09:15 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન આવું કરવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડા, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ જેવા સમયગાળાઓને પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: