1 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: બુધવારે ચતુર્દશી તિથિના દિવસે શુભ મુહૂર્તમાં પૂજા કરો, લાભ થશે

ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષ દરમિયાન ચતુર્દશી તિથિ (ચૌદમો ચંદ્ર દિવસ)ના પ્રમુખ દેવતા રુદ્ર છે. શુભ સમય અને રાહુ કાળ વિશે વધુ વિગતવાર જાણો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 7:09 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ 2026 ચૈત્ર મહિનાના શુકલ પક્ષનો ચતુર્દશી (14મો દિવસ) છે. આ ચોક્કસ ચંદ્ર દિવસ ભગવાન શિવના પ્રાચીન અને ઉગ્ર સ્વરૂપ રૂદ્ર દ્વારા સંચાલિત થાય છે. આ દિવસે ભગવાનની અનોખી આધ્યાત્મિક ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીને તેમની પૂજા કરવી સૌથી શુભ માનવામાં આવે છે.

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષ: શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ: વૃધ્ધિ
  • નક્ષત્ર: ઉત્તરા ફાલ્ગુની
  • કરણ: વનીજા
  • ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય: 06:11:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:39:00
  • ચંદ્રોદય: 18:23:14
  • ચંદ્રાસ્ત:: 30:24:15
  • રાહુકાલ: બપોરે 12:25 PM થી 1:59 PM
  • યમગંડ: સવારે 07:45 થી 09:18 સુધી સવારે

આજનો નક્ષત્ર

આજે, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને ઉત્તર ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 26°40' થી કન્યા રાશિમાં 10°00' સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા આર્યમા છે, અને તેનો સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર સ્વભાવ ધરાવે છે. તેથી, આજનો દિવસ સ્થિરતા જાળવવા અને પોતાની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવા માટે અનુકૂળ છે; જો કે, મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેતી વખતે ધીરજ રાખવાની અને અહંકાર કે ઉતાવળમાં કામ કરવાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

આજ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ કાળ બપોરે 12:25 થી બપોરે 1:59 સુધી રહેશે. જો તમે કોઈ શુભ કાર્યો કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, તો આ ચોક્કસ સમયને સંપૂર્ણપણે ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

