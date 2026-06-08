8 જૂન 2026નું પંચાંગ: સોમવારની તિથિ પર કાલભૈરવનો અધિકાર, શુભ કામ કરતા બચો
આજે અષાઢ મહિનાના કાળા પખવાડિયાનો અષ્ટમી છે. આજે તબીબી સારવાર માટે ન જશો.
Published : June 8, 2026 at 6:55 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 8 જૂન, 2026, અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો અષ્ટમી તિથિ છે. આ દિવસની અધ્યક્ષતા કાળભૈરવ- ભગવાન શિવના અભિવ્યક્તિ - દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમને સમયના દેવતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્યો કરવા, નવી ચર્ચાઓ શરૂ કરવા અથવા તબીબી સારવાર શરૂ કરવા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે.
8 જૂન 2026નું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
- યોગ: વિષ્કુંભ
- નક્ષત્રઃ શતભિષા
- કરણ: બાલાવ
- ચંદ્ર રાશિ: કુંભ (કુંભા)
- સૂર્ય રાશિ: વૃષભ (વૃષભ)
- સૂર્યોદય: 05:21:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:18:00 PM
- ચંદ્રોદય: 00:50
- ચંદ્રાસ્ત: 12:06
- રાહુ કાલ: 07:06 થી 08:50
- યમગંડ: 10:35 થી 12:20
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 06:40 થી 20:00 સુધી કુંભ રાશિમાં વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી દેવતા વરુણ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી. શતાભિષા આત્મનિરીક્ષણ, રહસ્ય, ઉપચાર અને ઊંડા વિશ્લેષણનું પ્રતીક છે. આજે ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાનું ટાળો અને મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં સાવધાની રાખો. આ સમય આત્મનિરીક્ષણ, અધૂરા કાર્યોની સમીક્ષા કરવા અને માનસિક સંતુલન જાળવવા માટે વધુ યોગ્ય છે.
આજ માટે અશુભ સમય
આજે 07:06 થી 08:50 સુધી રાહુ કાળ પ્રબળ રહેશે. તેથી, કોઈપણ શુભ કાર્યો માટે આ સમય ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમય પણ ટાળવા જોઈએ.
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