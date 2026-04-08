8 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: બુધવારની તિથિ પર મંગળનું શાસન, શુભ કાર્ય માટે સારો દિવસ

વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ષષ્ઠી તિથિ તબીબી સંબંધિત કાર્યો કરવા માટે સારી છે. વિસ્તારથી જાણો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 7:02 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ષષ્ઠી (છઠ્ઠી) તિથિ છે. આ તિથિ મંગળ ગ્રહ દ્વારા સંચાલિત થાય છે. તબીબી સંબંધિત કાર્યો કરવા અથવા દવાનો નવો કોર્સ શરૂ કરવા ઉપરાંત, આ તિથિ રિયલ એસ્ટેટ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: વૈશાખ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
  • યોગ: વેરિયન
  • નક્ષત્ર: જ્યેષ્ઠા
  • કરણ: ગાર
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય 06:03:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:43:00
  • ચંદ્રોદય: 24:39:42
  • ચંદ્રાસ્ત: 10:24:52
  • રાહુકાલ: 12:23 થી 13:58
  • યમગંડ: 07:38 થી 09:13

આજનું નક્ષત્ર

આજે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત થશે અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં ૧૬°૪૦' થી ૩૦°૦૦' સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે, અને તેના પ્રમુખ દેવતા ઇન્દ્ર છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી; તેથી, આજે મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો કરતી વખતે સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. ગુસ્સો અને ઉતાવળ ટાળવી વધુ ફાયદાકારક રહેશે, તેના બદલે ધીરજથી નિર્ણયો લેવાનું પસંદ કરવું. શાંત અને સંયમિત મનથી હાથ ધરવામાં આવેલા કાર્યોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા વધુ છે.

આજ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ કાળ બપોરે 12:23 થી 1:58 વાગ્યા સુધી રહેશે. પરિણામે, જો તમે કોઈ શુભ વિધિ અથવા કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, તો આ ચોક્કસ સમય સ્લોટને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ કાળ દરમિયાન મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

