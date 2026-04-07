ETV Bharat / spiritual

7 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે રાહુકાળમાં ના કરો શુભ કામ, ફળ નહીં મળે

વૈશાખ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષનો પાંચમો દિવસ નાગોના દેવતાનો અધિકાર. જાણો શુભ પહેર

7 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ
7 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 6:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો પાંચમો દિવસ છે. આ તિથિ (ચંદ્ર દિવસ) નાગ દેવતા દ્વારા સંચાલિત થાય છે. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે અને તીર્થયાત્રા પર જવા માટે આ દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે.

7 એપ્રિલ માટે પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: વૈશાખ
  • તબક્કો: કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • યોગ: વ્યતિપાતા
  • નક્ષત્ર: જ્યેષ્ઠા
  • કરણ: તૈતિલા
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય: 06:04:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:42:00
  • ચંદ્રોદય: 23:48:23
  • ચંદ્રાસ્ત: 09:35:10
  • રાહુકાલ: 15:33 થી 17:08
  • યમગંડા: 10:49 ૧૨:૨૩ સુધી

આજનો નક્ષત્ર

આજે, ચંદ્ર વૃશ્ચિકની રાશિમાં અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં સ્થિત રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં ૧૬:૪૦ થી ૩૦:૦૦ ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલો છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે, અને તેના પ્રમુખ દેવતા ઇન્દ્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી, તેથી આ દિવસે વ્યક્તિએ પોતાના કાર્યોમાં થોડી સાવધાની રાખવી જોઈએ. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેતી વખતે ઉતાવળ ટાળો, અને દલીલો અથવા તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિઓથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરો. કાર્યો કરતી વખતે ધીરજ અને સંયમ જાળવી રાખીને, સંભવિત મુશ્કેલીઓ ઘટાડી શકાય છે.

આજ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ કાળ 15:33 થી 17:08 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો તમે કોઈ શુભ કાર્યો કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, તો આ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન આવું કરવાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ જેવા સમયગાળાઓ ટાળવા જોઈએ.

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.