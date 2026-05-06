6 મે 2026નું પંચાંગ: બુધવારે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે સારો દિવસ, લાભ ઉઠાવો

જ્યેષ્ઠ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી તિથિ પર નાગોના દેવ શાસન કરે છે. સાવચેત રહો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 6:57 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 6 મે, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી તિથિ છે. આ તિથિ પર નાગોના દેવ શાસન કરે છે. આ તિથિ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

6 મે પંચાંગ:

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: જ્યેષ્ઠા
  3. પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
  4. દિવસ: બુધવાર
  5. તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
  6. યોગ: સિદ્ધિ
  7. નક્ષત્ર: મૂલા
  8. કરણ: બલવા
  9. ચંદ્ર રાશિ: ધનરાશિ
  10. સૂર્ય રાશિ: મેષ
  11. સૂર્યોદય: 05:36:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: 07:00:00 PM
  13. ચંદ્રોદય: 23:24
  14. ચંદ્રાસ્ત: 08:32
  15. રાહુકાલ: 12:18 થી 13:58
  16. યમગંધા: 07:16 થી 08:57

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર ધન અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનરાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા નૈરિતિ છે અને તેનો અધિપતિ ગ્રહ કેતુ છે. આ બિલકુલ શુભ નક્ષત્ર નથી. આજનો દિવસ અચાનક પરિવર્તન અને અસ્થિરતા દર્શાવે છે. કેતુના પ્રભાવથી માનસિક વિક્ષેપ અને અનિશ્ચિતતા વધી શકે છે, તેથી કાળજીપૂર્વક નિર્ણયો લેવા જરૂરી છે. આ નક્ષત્રને અશુભ માનવામાં આવે છે, તેથી મહત્વપૂર્ણ કાર્યો મુલતવી રાખીને શાંતિથી સમય પસાર કરવો વધુ સારું છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે ૧૨:૧૮ થી ૧૩:૫૮ સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

