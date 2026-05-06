6 મે 2026નું પંચાંગ: બુધવારે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે સારો દિવસ, લાભ ઉઠાવો
જ્યેષ્ઠ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી તિથિ પર નાગોના દેવ શાસન કરે છે. સાવચેત રહો.
Published : May 6, 2026 at 6:57 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 6 મે, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી તિથિ છે. આ તિથિ પર નાગોના દેવ શાસન કરે છે. આ તિથિ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
6 મે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જ્યેષ્ઠા
- પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
- યોગ: સિદ્ધિ
- નક્ષત્ર: મૂલા
- કરણ: બલવા
- ચંદ્ર રાશિ: ધનરાશિ
- સૂર્ય રાશિ: મેષ
- સૂર્યોદય: 05:36:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:00:00 PM
- ચંદ્રોદય: 23:24
- ચંદ્રાસ્ત: 08:32
- રાહુકાલ: 12:18 થી 13:58
- યમગંધા: 07:16 થી 08:57
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર ધન અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનરાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા નૈરિતિ છે અને તેનો અધિપતિ ગ્રહ કેતુ છે. આ બિલકુલ શુભ નક્ષત્ર નથી. આજનો દિવસ અચાનક પરિવર્તન અને અસ્થિરતા દર્શાવે છે. કેતુના પ્રભાવથી માનસિક વિક્ષેપ અને અનિશ્ચિતતા વધી શકે છે, તેથી કાળજીપૂર્વક નિર્ણયો લેવા જરૂરી છે. આ નક્ષત્રને અશુભ માનવામાં આવે છે, તેથી મહત્વપૂર્ણ કાર્યો મુલતવી રાખીને શાંતિથી સમય પસાર કરવો વધુ સારું છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે ૧૨:૧૮ થી ૧૩:૫૮ સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
