ETV Bharat / spiritual

5 મે 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે શુભ મુહૂર્તમાં કરો બજરંગબલીની પૂજા, આશીર્વાદ મળશે

જેઠ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી તિથિ પર શુભ કાર્યોથી બચવું જોઇએ. જાણો રાહુકાળ.

5 મે 2026નું પંચાંગ
5 મે 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 6:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 5 મે, 2026 જેઠ મહિના દરમિયાન કૃષ્ણ પક્ષ (ચંદ્રનો અસ્તનો તબક્કો)ની ચતુર્થી (ચોથો દિવસ) છે. ભગવાન ગણેશ આ ચોક્કસ તિથિની અધ્યક્ષતા કરે છે. તેમની પૂજા કરવાથી તમામ પ્રકારના દુ:ખ અને મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે તેવું માનવામાં આવે છે. જોકે, આ ખાસ તિથિ સામાન્ય રીતે કોઈપણ પ્રકારની શુભ અથવા ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે શુભ માનવામાં આવતી નથી.

5 મે માટે પંચાંગ:

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: જ્યેષ્ઠ (જેઠ)
  3. પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ
  4. દિવસ: મંગળવાર
  5. તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
  6. યોગ: શિવ
  7. નક્ષત્ર: જ્યેષ્ઠા
  8. કરણ: બાવ
  9. ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
  10. સૂર્ય રાશિ: મેષ
  11. સૂર્યોદય: 05:36:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:59:00
  13. ચંદ્રોદય: 22:35
  14. ચંદ્રાસ્ત: 07:39
  15. રાહુકાલ: 15:38 થી 17:19
  16. યમગંડા: 10:37 થી 12:18

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્રની સ્થિતી થશે વૃશ્ચિક રાશિમાં અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં. આ ચોક્કસ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં ૧૬°૪૦' થી ૩૦°૦૦' સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે, અને તેના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન ઇન્દ્ર છે. તેને સ્વાભાવિક રીતે શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી; આજે, તે ભાવનાત્મક વધઘટની સંભાવના દર્શાવે છે અને વધુ સતર્કતા રાખવાની હાકલ કરે છે. બુધના પ્રભાવ હેઠળ, વ્યક્તિની બુદ્ધિ સક્રિય રહેશે; પરિણામે, કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચાર-વિમર્શ કરવો જરૂરી રહેશે. ભગવાન ઇન્દ્રના પ્રભાવ હેઠળ, આત્મસન્માન અને સત્તાની લાગણીઓ વધી શકે છે; તેથી, કોઈપણ વિવાદ અથવા સંઘર્ષમાં સામેલ થવાનું ટાળવું સમજદારીભર્યું રહેશે.

આજ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ (અશુભ સમય) 15:38 થી 17:19 સુધી પ્રબળ રહેશે. જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય દરમિયાન તે કરવાથી સખત દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિક, દુમુહૂર્ત અને વર્જ્યમ જેવા સમયગાળાઓ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TODAY PANCHANG
PANCHANG OF 5 MAY 2026
PANCHANG
RAHU PERIOD
PANCHANG OF 5 MAY 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.