5 મે 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે શુભ મુહૂર્તમાં કરો બજરંગબલીની પૂજા, આશીર્વાદ મળશે
જેઠ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી તિથિ પર શુભ કાર્યોથી બચવું જોઇએ. જાણો રાહુકાળ.
Published : May 5, 2026 at 6:53 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 5 મે, 2026 જેઠ મહિના દરમિયાન કૃષ્ણ પક્ષ (ચંદ્રનો અસ્તનો તબક્કો)ની ચતુર્થી (ચોથો દિવસ) છે. ભગવાન ગણેશ આ ચોક્કસ તિથિની અધ્યક્ષતા કરે છે. તેમની પૂજા કરવાથી તમામ પ્રકારના દુ:ખ અને મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે તેવું માનવામાં આવે છે. જોકે, આ ખાસ તિથિ સામાન્ય રીતે કોઈપણ પ્રકારની શુભ અથવા ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે શુભ માનવામાં આવતી નથી.
5 મે માટે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જ્યેષ્ઠ (જેઠ)
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
- યોગ: શિવ
- નક્ષત્ર: જ્યેષ્ઠા
- કરણ: બાવ
- ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ: મેષ
- સૂર્યોદય: 05:36:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:59:00
- ચંદ્રોદય: 22:35
- ચંદ્રાસ્ત: 07:39
- રાહુકાલ: 15:38 થી 17:19
- યમગંડા: 10:37 થી 12:18
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્રની સ્થિતી થશે વૃશ્ચિક રાશિમાં અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં. આ ચોક્કસ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં ૧૬°૪૦' થી ૩૦°૦૦' સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે, અને તેના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન ઇન્દ્ર છે. તેને સ્વાભાવિક રીતે શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી; આજે, તે ભાવનાત્મક વધઘટની સંભાવના દર્શાવે છે અને વધુ સતર્કતા રાખવાની હાકલ કરે છે. બુધના પ્રભાવ હેઠળ, વ્યક્તિની બુદ્ધિ સક્રિય રહેશે; પરિણામે, કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચાર-વિમર્શ કરવો જરૂરી રહેશે. ભગવાન ઇન્દ્રના પ્રભાવ હેઠળ, આત્મસન્માન અને સત્તાની લાગણીઓ વધી શકે છે; તેથી, કોઈપણ વિવાદ અથવા સંઘર્ષમાં સામેલ થવાનું ટાળવું સમજદારીભર્યું રહેશે.
આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ (અશુભ સમય) 15:38 થી 17:19 સુધી પ્રબળ રહેશે. જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય દરમિયાન તે કરવાથી સખત દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિક, દુમુહૂર્ત અને વર્જ્યમ જેવા સમયગાળાઓ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: