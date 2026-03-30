30 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: સોમવારે પ્રદોષ વ્રતના દિવસે ભગવાન ભોલેનાથની કરો પૂજા
ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ ઉપવાસ અને દાન માટે શુભ છે. વધુ વિગતવાર જાણો.
Published : March 30, 2026 at 6:58 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 30 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાની શુક્લ દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા સંચાલિત છે. નવી યોજનાઓ બનાવવા અને વ્યૂહરચના વિકસાવવા તેમજ દાન આપવા અને ઉપવાસ કરવા માટે આ દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે. આજે કામદા એકાદશી માટે પારણ (વ્રત તોડવા) છે. આજે સોમ પ્રદોષ વ્રતનો દિવસ પણ છે.
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: ચૈત્ર
- પક્ષઃ શુક્લ દ્વાદશી
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિઃ શુક્લ દ્વાદશી
- યોગ: શૂલ
- નક્ષત્ર: માઘ
- કરણ: બાલાવ
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ (સિંહ)
- સૂર્ય રાશિ: મીન (મીના)
- સૂર્યોદય: 06:14 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:38 PM
- ચંદ્રોદય: 04:11 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 05:04 AM (માર્ચ 31)
- રાહુકાલ: 07:47 થી 09:20
- યમગંડ: 10:53 થી 12:26
આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યોથી દૂર રહો
આજે, ચંદ્ર સિંહ રાશિ (સિંહ) અને મઘ નક્ષત્રમાં સ્થિત થશે. આ નક્ષત્રનો સમયગાળો સિંહ રાશિમાં 0 થી 13°20' સુધી વિસ્તરે છે. તેના પ્રમુખ દેવતાઓ પિતૃગણ (પૂર્વજો) છે, અને તેનો ગ્રહ શાસક કેતુ છે. આ નક્ષત્ર તીવ્ર અને ઉગ્ર સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો, મુસાફરી અથવા પૈસા ઉધાર લેવાનું ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ સમયગાળો દુશ્મનોના નાશની યોજના બનાવવા માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.
આજના માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ કાળ સવારે 07:47થી 09:20 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, તો આ ચોક્કસ સમય સ્લોટને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ કાળ દરમિયાન પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવાથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.
