30 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: સોમવારે પ્રદોષ વ્રતના દિવસે ભગવાન ભોલેનાથની કરો પૂજા

ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ ઉપવાસ અને દાન માટે શુભ છે. વધુ વિગતવાર જાણો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 6:58 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 30 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાની શુક્લ દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા સંચાલિત છે. નવી યોજનાઓ બનાવવા અને વ્યૂહરચના વિકસાવવા તેમજ દાન આપવા અને ઉપવાસ કરવા માટે આ દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે. આજે કામદા એકાદશી માટે પારણ (વ્રત તોડવા) છે. આજે સોમ પ્રદોષ વ્રતનો દિવસ પણ છે.

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષઃ શુક્લ દ્વાદશી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિઃ શુક્લ દ્વાદશી
  • યોગ: શૂલ
  • નક્ષત્ર: માઘ
  • કરણ: બાલાવ
  • ચંદ્ર રાશિ: સિંહ (સિંહ)
  • સૂર્ય રાશિ: મીન (મીના)
  • સૂર્યોદય: 06:14 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:38 PM
  • ચંદ્રોદય: 04:11 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 05:04 AM (માર્ચ 31)
  • રાહુકાલ: 07:47 થી 09:20
  • યમગંડ: 10:53 થી 12:26

આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યોથી દૂર રહો

આજે, ચંદ્ર સિંહ રાશિ (સિંહ) અને મઘ નક્ષત્રમાં સ્થિત થશે. આ નક્ષત્રનો સમયગાળો સિંહ રાશિમાં 0 થી 13°20' સુધી વિસ્તરે છે. તેના પ્રમુખ દેવતાઓ પિતૃગણ (પૂર્વજો) છે, અને તેનો ગ્રહ શાસક કેતુ છે. આ નક્ષત્ર તીવ્ર અને ઉગ્ર સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો, મુસાફરી અથવા પૈસા ઉધાર લેવાનું ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ સમયગાળો દુશ્મનોના નાશની યોજના બનાવવા માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.

આજના માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ કાળ સવારે 07:47થી 09:20 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, તો આ ચોક્કસ સમય સ્લોટને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ કાળ દરમિયાન પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવાથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

