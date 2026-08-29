29 ઓગસ્ટ 2026નું પંચાંગ: શનિવારે નવા પ્રોજેક્ટ્સની યોજના બનાવો; શુભ કાર્યો ટાળો
આજે ભાદ્રપદ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ ચંદ્રની પ્રતિપદા તિથિ છે. આ દિવસે દેવી દુર્ગા બિરાજમાન છે.
Published : August 29, 2026 at 6:45 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026, ભાદ્રપદ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. આ દિવસ દેવી દુર્ગા દ્વારા સંચાલિત છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા અને તબીબી સંબંધિત કાર્યો હાથ ધરવા માટે આ એક અનુકૂળ દિવસ છે. જોકે, અન્ય કોઈ મોટી શુભ પ્રવૃત્તિઓ ન કરવી જોઈએ.
29 ઓગસ્ટ માટે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : ભાદ્રપદ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
- યોગ: સુકર્મા
- નક્ષત્રઃ પૂર્વા ભાદ્રપદ
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
- સૂર્ય રાશિ: સિંહ
- સૂર્યોદય: 05:57:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:47:00 PM
- ચંદ્રોદય: 07:27 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 06:45 AM
- રાહુ કાલ: 09:09 થી 10:45
- યમગંડ: 13:58 થી 15:34
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 20 ડિગ્રીથી મીન રાશિમાં 3 ડિગ્રી 20 મિનિટ સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો સ્વામી દેવતા રુદ્ર છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર સંઘર્ષ, કપટ, દુશ્મનોના વિનાશની યોજના, જંતુનાશકોનો છંટકાવ, અગ્નિદાહ, કચરો બાળવા અથવા વિનાશ અને ક્રૂરતાના કાર્યો માટે યોગ્ય છે; જોકે, તે શુભ પ્રવૃત્તિઓ માટે અનુકૂળ નથી.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
આજે 09:09 થી 10:45 સુધી રાહુ કાળનો પ્રભાવ રહેશે. તેથી, કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે આ સમય ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.
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