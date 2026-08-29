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29 ઓગસ્ટ 2026નું પંચાંગ: શનિવારે નવા પ્રોજેક્ટ્સની યોજના બનાવો; શુભ કાર્યો ટાળો

આજે ભાદ્રપદ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ ચંદ્રની પ્રતિપદા તિથિ છે. આ દિવસે દેવી દુર્ગા બિરાજમાન છે.

29 ઓગસ્ટ 2026નું પંચાંગ
29 ઓગસ્ટ 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2026 at 6:45 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2026, ભાદ્રપદ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. આ દિવસ દેવી દુર્ગા દ્વારા સંચાલિત છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા અને તબીબી સંબંધિત કાર્યો હાથ ધરવા માટે આ એક અનુકૂળ દિવસ છે. જોકે, અન્ય કોઈ મોટી શુભ પ્રવૃત્તિઓ ન કરવી જોઈએ.

29 ઓગસ્ટ માટે પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
  • યોગ: સુકર્મા
  • નક્ષત્રઃ પૂર્વા ભાદ્રપદ
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ: સિંહ
  • સૂર્યોદય: 05:57:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:47:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 07:27 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 06:45 AM
  • રાહુ કાલ: 09:09 થી 10:45
  • યમગંડ: 13:58 થી 15:34

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 20 ડિગ્રીથી મીન રાશિમાં 3 ડિગ્રી 20 મિનિટ સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો સ્વામી દેવતા રુદ્ર છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર સંઘર્ષ, કપટ, દુશ્મનોના વિનાશની યોજના, જંતુનાશકોનો છંટકાવ, અગ્નિદાહ, કચરો બાળવા અથવા વિનાશ અને ક્રૂરતાના કાર્યો માટે યોગ્ય છે; જોકે, તે શુભ પ્રવૃત્તિઓ માટે અનુકૂળ નથી.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

આજે 09:09 થી 10:45 સુધી રાહુ કાળનો પ્રભાવ રહેશે. તેથી, કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે આ સમય ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

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