29 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: બુધવારની તિથિ પર ભગવાન શિવ અને કામદેવનું શાસન

વૈશાખ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ ઘણી શુભ છે. જાણો રાહુકાળ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 6:52 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, 29 એપ્રિલ, 2026, બુધવાર, વૈશાખ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ છે. આ દિવસ ભગવાન શિવ અને કામદેવ દ્વારા શાસિત છે. નવા પુસ્તકો લખવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા અને નૃત્ય કરવા માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે.

29 એપ્રિલ પંચાંગ:

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: વૈશાખ
  3. પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી
  4. દિવસ: બુધવાર
  5. તિથિઃ શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી
  6. યોગ: હર્ષના
  7. નક્ષત્ર: હસ્ત
  8. કરણ: કૌલવ
  9. ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
  10. સૂર્ય રાશિ: મેષ
  11. સૂર્યોદય: 05:42:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: 06:55:00 PM
  13. ચંદ્રોદય: 17:10:27
  14. ચંદ્રાસ્ત: 28:57:29
  15. રાહુ કાલ: 12:18 થી 13:58
  16. યમગંધા: 07:21 થી 09:00

આજનું નક્ષત્ર

આજે, બુધવારે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો દેવ સૂર્ય છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી ચંદ્ર છે, તેથી આજનો દિવસ કૌશલ્ય અને બુદ્ધિમત્તા ધરાવતા કાર્યો માટે અનુકૂળ ગણી શકાય. નવી યોજનાઓ બનાવવાની, તમારા કાર્યમાં સુધારો કરવાની અને સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં સફળતા મેળવવાની શક્યતાઓ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બુધવારે બપોરે 12:18થી બપોરે 1:58 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

