28 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે દાન અને ઉપવાસ માટે ઘણો શુભ દિવસ
વૈશાખ મહિનાની શુકલ પક્ષ દ્વાદશી તિથિના સંચાલક ભગવાન વિષ્ણુ છે.
Published : April 28, 2026 at 6:57 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 28 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાની શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા સંચાલિત છે. આ દિવસ નવી વ્યૂહરચનાઓનું આયોજન અને વિકાસ, ધન દાન અને ઉપવાસ માટે સારો માનવામાં આવે છે.
28મી એપ્રિલ પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: વૈશાખ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ: વ્યાઘાત
- નક્ષત્રઃ ઉત્તરાફાલ્ગુની
- કરણ: બાવા
- ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
- સૂર્ય રાશિ: મેષ
- સૂર્યોદય: 05:43:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:55:00 PM
- ચંદ્રોદય: 16:17:56
- ચંદ્રાસ્ત: 28:25:45
- રાહુ કાલ: 15:37 થી 17:16
- યમગંધા: 10:40 થી 12:19
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 26:40 થી કન્યા રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા આર્યમ્ છે અને નક્ષત્રના સ્વામી સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે, તેથી આજનો દિવસ સ્થિરતા અને જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવા માટે અનુકૂળ ગણી શકાય. નવા કરારો, કારકિર્દી સંબંધિત નિર્ણયો અને મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ સાથે આગળ વધવા માટે આ સારો સમય હોઈ શકે છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સાંજે 5:37 થી 6:16 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: