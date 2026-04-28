28 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે દાન અને ઉપવાસ માટે ઘણો શુભ દિવસ

વૈશાખ મહિનાની શુકલ પક્ષ દ્વાદશી તિથિના સંચાલક ભગવાન વિષ્ણુ છે.

Published : April 28, 2026 at 6:57 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 28 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાની શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા સંચાલિત છે. આ દિવસ નવી વ્યૂહરચનાઓનું આયોજન અને વિકાસ, ધન દાન અને ઉપવાસ માટે સારો માનવામાં આવે છે.

28મી એપ્રિલ પંચાંગ:

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: વૈશાખ
  3. પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
  4. દિવસ: મંગળવાર
  5. તિથિઃ શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
  6. યોગ: વ્યાઘાત
  7. નક્ષત્રઃ ઉત્તરાફાલ્ગુની
  8. કરણ: બાવા
  9. ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
  10. સૂર્ય રાશિ: મેષ
  11. સૂર્યોદય: 05:43:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: 06:55:00 PM
  13. ચંદ્રોદય: 16:17:56
  14. ચંદ્રાસ્ત: 28:25:45
  15. રાહુ કાલ: 15:37 થી 17:16
  16. યમગંધા: 10:40 થી 12:19

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 26:40 થી કન્યા રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા આર્યમ્ છે અને નક્ષત્રના સ્વામી સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે, તેથી આજનો દિવસ સ્થિરતા અને જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવા માટે અનુકૂળ ગણી શકાય. નવા કરારો, કારકિર્દી સંબંધિત નિર્ણયો અને મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ સાથે આગળ વધવા માટે આ સારો સમય હોઈ શકે છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સાંજે 5:37 થી 6:16 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

